Pernod Ricard a entamé le processus d'IPO de sa filiale indienne-Bloomberg

Le logo de Pernod Ricard

Le groupe ‌français de vins et spiritueux Pernod Ricard ​a commencé à préparer l'introduction à la Bourse de Bombay de ses activités en ​Inde, selon un article de l'agence Bloomberg lundi, ​citant des sources proches ⁠du dossier.

Pernod Ricard India Pvt Ltd ‌a entamé les préparatifs et travaille en étroite collaboration avec Goldman Sachs ​et le ‌cabinet d'avocats Cyril Amarchand Mangaldas, ⁠précise Bloomberg.

Un porte-parole de Pernod Ricard a déclaré à Reuters que le groupe "évalue régulièrement ⁠ses opportunités ‌stratégiques et explore en permanence des ⁠options visant à créer de la ‌valeur pour ses actionnaires, notamment ⁠en optimisant sa structure du capital".

"Il ⁠s'agit d’un ‌processus habituel conforme à la mission de ​la direction de ‌générer de la valeur pour les actionnaires, les employés, les ​clients et les parties prenantes. À ce stade, aucune décision n'a ⁠été prise concernant une action spécifique ou l'une de ces options", a-t-il ajouté.

(Rédigé par Angela Christy à Bangalore, version française Augustin Turpin et Elena Smirnova, édité par Benoit ​Van Overstraeten)