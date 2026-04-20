 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Pernod Ricard a entamé le processus d'IPO de sa filiale indienne-Bloomberg
information fournie par Reuters 20/04/2026 à 16:27

Le logo de Pernod Ricard

Le logo de Pernod Ricard

Le groupe ‌français de vins et spiritueux Pernod Ricard ​a commencé à préparer l'introduction à la Bourse de Bombay de ses activités en ​Inde, selon un article de l'agence Bloomberg lundi, ​citant des sources proches ⁠du dossier.

Pernod Ricard India Pvt Ltd ‌a entamé les préparatifs et travaille en étroite collaboration avec Goldman Sachs ​et le ‌cabinet d'avocats Cyril Amarchand Mangaldas, ⁠précise Bloomberg.

Un porte-parole de Pernod Ricard a déclaré à Reuters que le groupe "évalue régulièrement ⁠ses opportunités ‌stratégiques et explore en permanence des ⁠options visant à créer de la ‌valeur pour ses actionnaires, notamment ⁠en optimisant sa structure du capital".

"Il ⁠s'agit d’un ‌processus habituel conforme à la mission de ​la direction de ‌générer de la valeur pour les actionnaires, les employés, les ​clients et les parties prenantes. À ce stade, aucune décision n'a ⁠été prise concernant une action spécifique ou l'une de ces options", a-t-il ajouté.

(Rédigé par Angela Christy à Bangalore, version française Augustin Turpin et Elena Smirnova, édité par Benoit ​Van Overstraeten)

Valeurs associées

PERNOD RICARD
67,1600 EUR Euronext Paris -0,68%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 16:39

    comment peut on accepter qu'un organisme bancaire chargé de gèrer un portefeuille d'actions de cette socièté Ricard fait perdre 63 % de capital qu'ils ont investit en actions de cette société ??? MUNDI

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank