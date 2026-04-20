Pernod Ricard a entamé le processus d'IPO de sa filiale indienne-Bloomberg

(Actualisé avec la réponse de Pernod Ricard)

Le groupe français de vins et spiritueux Pernod Ricard PERP.PA a commencé à préparer l'introduction à la Bourse de Bombay de ses activités en Inde, selon un article de l'agence Bloomberg lundi, citant des sources proches du dossier.

Pernod Ricard India Pvt Ltd a entamé les préparatifs et travaille en étroite collaboration avec Goldman Sachs GS.N et le cabinet d'avocats Cyril Amarchand Mangaldas, précise Bloomberg.

Un porte-parole de Pernod Ricard a déclaré à Reuters que le groupe "évalue régulièrement ses opportunités stratégiques et explore en permanence des options visant à créer de la valeur pour ses actionnaires, notamment en optimisant sa structure du capital".

"Il s'agit d’un processus habituel conforme à la mission de la direction de générer de la valeur pour les actionnaires, les employés, les clients et les parties prenantes. À ce stade, aucune décision n'a été prise concernant une action spécifique ou l'une de ces options", a-t-il ajouté.

(Rédigé par Angela Christy à Bangalore, version française Augustin Turpin et Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)