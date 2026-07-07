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Pernod Ricard : 5,5% vers 65,8E, se rapproche des 67,6E
information fournie par Zonebourse 07/07/2026 à 14:27

Une amorce de rotation sectorielle en faveur des "défensives" et des "décotées" commence à s'amorcer : Pernod Ricard rebondit de 5,5% vers 65,8E (testé les 6 et 27 mai, puis 25 juin).

Au-delà, une autre résistance se dessine vers 67,6E, le zénith de la mi-avril, puis 68,5E (de la mi-mars).

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