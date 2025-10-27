 Aller au contenu principal
Pernod Ricard : -2,5% vers 85,9E
information fournie par Zonebourse 27/10/2025 à 12:06

Pernod Ricard est en queue de classement ce 27/10 avec -2,5% vers 85,9E
Le titre ricoche sous la MM50 (90,3E) et retombe au contact de la MM20 (85,65E) et pourrait retracer le plancher annuel des 85,1E dans la foulée.

PERNOD RICARD
86,3600 EUR Euronext Paris -2,09%
