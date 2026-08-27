Pernod prévient que la faiblesse des marchés américain et chinois pèsera dans les années à venir

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* Chiffre d'affaires organique de l'exercice 2026 en baisse de 3,9 %, contre une baisse estimée à 3,7 %

* Pernod ne prévoit pas de croissance aux États-Unis avant la fin de l'exercice 2029

* Le groupe revoit à la baisse son objectif de croissance du chiffre d'affaires, le ramenant à la limite inférieure de la fourchette de 3 à 6 % jusqu'à cette date

* Le cours de l'action recule de plus de 6 %

(Mise à jour des cours de l’action au paragraphe 2; citation d’un analyste aux paragraphes 9 et 10) par Dominique Vidalon et Emma Rumney

Pernod Ricard PERP.PA a annoncé jeudi une forte baisse de ses ventes en Chine et aux États-Unis et a déclaré qu’il ne prévoyait désormais d’atteindre que la limite inférieure de son objectif de chiffre d’affaires à long terme d’ici 2029, soulignant ainsi le ralentissement prolongé auquel sont confrontés les producteurs mondiaux de spiritueux.

Le cours de l'action du groupe français de vins et spiritueux a chuté de plus de 6 % après que son directeur général, Alexandre Ricard, a déclaré aux investisseurs que les États-Unis, son plus grand marché, offraient peu de potentiel pour les trois prochaines années, ce qui pèserait sur la performance globale du groupe. Le fabricant du cognac Martell et de la vodka Absolut, qui a mené sans succès des négociations de fusion avec Brown-Forman, le fabricant de Jack Daniel's, en début d'année, table désormais sur une croissance de son chiffre d'affaires se situant dans la fourchette basse de son objectif de 3 % à 6 % jusqu'en 2029 .

"Les hypothèses qui sous-tendent ce type de perspectives reposent sur un marché américain qui ne connaîtra pas de croissance au cours de cette période et qui sera plutôt atone", a déclaré M. Ricard à Reuters lors d’un entretien. Il a toutefois ajouté que la large présence géographique de Pernod devrait contribuer à soutenir les performances dans les années à venir. Les perspectivespour l'exercice fiscal en cours , qui a débuté le 1er juillet , semblent encore plus modérées. Pernod, deuxième producteur mondial de spiritueux après Diageo DGE.L , prévoit un chiffre d'affaires net organique globalement stable, les conditions commerciales aux États-Unis et en Chine devant rester difficiles au premier trimestre. Les ventesaux États-Unis et en Chine ont reculé respectivement de 14 % et 19 % au cours de l’exercice clos le 30 juin.

PAS DE GRANDES SURPRISES

Trevor Stirling, analyste chez Bernstein, a déclaré que les commentaires de Ricard sur les États-Unis étaient attendus après que Diageo eut indiqué plus tôt ce mois-ci que le marché resterait en recul au cours des trois prochaines années.

Il n’y a pas eu de "surprise majeure" dans ces résultats qui puisse justifier la réaction du cours de l’action, a-t-il ajouté, étant donné que les performances et les prévisions de Pernod étaient conformes aux attentes et à celles de ses concurrents.

Les producteurs de spiritueux de l'ensemble du secteur sont confrontés à un ralentissement des ventes qui dure depuis plusieurs années et qui a érodé les valorisations, entraîné des changements de direction et poussé à des cessions d'actifs et à des réductions de coûts. M. Ricard a indiqué que Pernod prévoyait d’achever son programme de restructuration d’un milliard d’euros (1,2 milliard de dollars) avec un an d’avance sur le calendrier prévu et qu’il avait supprimé environ 3 600 emplois depuis son exercice 2024.

Il a également indiqué aux investisseurs que le conseil d'administration discutait d'une éventuelle introduction en bourse des activités indiennes du groupe et avait déjà pris des mesures préparatoires. L'Inde a dépassé la Chine et est désormais le deuxième marché de Pernod.

(1 dollar = 0,8580 euro)