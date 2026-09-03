 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Période de traitement achevée pour l'étude NATiV3 d'Inventiva
information fournie par Zonebourse 03/09/2026 à 07:25
Ajouter Boursorama à vos sources

Inventiva indique que le dernier patient a effectué sa dernière visite à 72 semaines dans l'étude clinique de phase 3 NATiV3, évaluant le lanifibranor chez des patients atteints de MASH (stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique) présentant une fibrose modérée à avancée.

L'étude NATiV3 a inclus 1 009 adultes atteints de MASH non cirrhotique confirmée par biopsie et présentant une fibrose de stade F2/F3, ainsi que 410 patients supplémentaires dans une cohorte exploratoire. Avec cette dernière visite, l'ensemble des patients a désormais terminé la période de traitement de 72 semaines.

Inventiva confirme que les résultats principaux de l'étude NATiV3 sont toujours attendus au 4e trimestre 2026. S'ils sont favorables, la société prévoit de déposer une demande d'autorisation réglementaire au 1er semestre 2027 et se prépare à une éventuelle mise sur le marché du lanifibranor aux Etats-Unis en 2028.

Par ailleurs, la société biopharmaceutique annonce sa participation à plusieurs conférences d'investisseurs en septembre et met à jour la date de publication de ses résultats financiers du 1er semestre 2026, désormais prévue le lundi 28 septembre, au lieu du vendredi 25 septembre.

Valeurs associées

INVENTIVA
4,0850 EUR Euronext Paris +0,37%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le chantier de construction de la gare "Nanterre-La Folie" sur la future ligne 15 du Grand Paris Express, le 2 septembre 2026 à Nanterre ( AFP / Thomas SAMSON )
    Sur le chantier de la ligne 15 du Grand Paris Express, du béton au nom du climat
    information fournie par AFP 03.09.2026 07:55 

    Au milieu des grues, sur le chantier de la ligne 15 du futur métro souterrain circulaire autour de Paris, un tapis convoyeur charrie du sable noir à l'éclat métallique. Juste à côté, des tonnes de béton sont coulées pour construire la gare Nanterre-la Folie qui ... Lire la suite

  • TOTALENERGIES : L'indécision domine
    TOTALENERGIES : L'indécision domine
    information fournie par TEC 03.09.2026 07:50 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • Le logo de Bureau Veritas. (crédit photo : Adobe Stock )
    Bureau Veritas réalise une émission obligataire de 700 MEUR
    information fournie par Zonebourse 03.09.2026 07:08 

    Bureau Veritas annonce avoir procédé à une nouvelle émission obligataire d'un montant de 700 MEUR à échéance septembre 2034, assortie d'un coupon de 4,125%, une transaction qui refinance des émissions obligataires arrivant à échéance en septembre 2026 et janvier ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédits: Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 03.09.2026 06:00 

    * SOITEC SOIT.PA a relevé mercredi son objectif de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre de son exercice grâce à la demande en Photonics-SOI, le fournisseur français de matériaux de semi-conducteurs anticipant une croissance d'environ 50% sur un an contre ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
94,35 -1,08%
Or
4 435,6 +1,10%
CAC 40
8 280,63 -0,26%
2CRSI
28,1 0,00%
EUR/USD SPOT
1,15996 +0,10%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank