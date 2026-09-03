Période de traitement achevée pour l'étude NATiV3 d'Inventiva

Inventiva indique que le dernier patient a effectué sa dernière visite à 72 semaines dans l'étude clinique de phase 3 NATiV3, évaluant le lanifibranor chez des patients atteints de MASH (stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique) présentant une fibrose modérée à avancée.

L'étude NATiV3 a inclus 1 009 adultes atteints de MASH non cirrhotique confirmée par biopsie et présentant une fibrose de stade F2/F3, ainsi que 410 patients supplémentaires dans une cohorte exploratoire. Avec cette dernière visite, l'ensemble des patients a désormais terminé la période de traitement de 72 semaines.

Inventiva confirme que les résultats principaux de l'étude NATiV3 sont toujours attendus au 4e trimestre 2026. S'ils sont favorables, la société prévoit de déposer une demande d'autorisation réglementaire au 1er semestre 2027 et se prépare à une éventuelle mise sur le marché du lanifibranor aux Etats-Unis en 2028.

Par ailleurs, la société biopharmaceutique annonce sa participation à plusieurs conférences d'investisseurs en septembre et met à jour la date de publication de ses résultats financiers du 1er semestre 2026, désormais prévue le lundi 28 septembre, au lieu du vendredi 25 septembre.