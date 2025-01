Période de calme avant l'investiture de Trump

Amundi

Découvrez les vues d'investissement d'Amundi pour janvier en 1 minute !

Les marchés ont clôturé l'année sur un ton optimiste, avec des performances solides dans tous les secteurs.

À l'approche de l'investiture de D. Trump, nous constatons que les investisseurs sont de plus en plus attentifs aux politiques de la nouvelle administration, et en particulier sur leur impact potentiel sur l'inflation. Nous restons légèrement favorables aux actions, mais nous sommes conscients des risques.

4 thèmes à surveiller au cours du mois :

Obligations : rechercher un revenu

Une économie américaine forte favorise une appétence pour les actifs risqués

Gardez un œil sur les opportunités en Europe

Rechercher des opportunités dans un contexte géopolitique en évolution

Consultez l'infographie ci-dessous pour en savoir plus :