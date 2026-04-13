PERIAL Asset Management renforce son pôle institutionnel

(AOF) - PERIAL Asset Management annonce la nomination de Vincent Roynel en qualité de responsable des relations grands comptes et institutionnels. Il est rattaché à Matthieu Navarre, directeur de l'offre partenaires BtoB et institutionnels.

Il débute sa carrière au sein du groupe BNP Paribas, où il occupe successivement les fonctions de responsable du département opérations sur titres, puis de responsable de la relation clientèle distribution interne.

Il rejoint ensuite Fortis Investments comme responsable clientèle distribution et partenariats, avant d'intégrer CPR Asset Management, filiale du groupe Amundi, en tant que directeur des partenariats.

Au fil de son parcours, Vincent Roynel s'est imposé comme un interlocuteur reconnu sur le marché de la gestion de patrimoine et auprès des partenaires institutionnels. Il est régulièrement sollicité par la presse spécialisée pour partager son analyse des enjeux de distribution et d'allocation.

Chez PERIAL Asset Management, il aura pour mission de développer et structurer les relations avec les grands comptes et les investisseurs institutionnels, en ligne avec la stratégie de croissance du groupe et son positionnement dans la gestion d'actifs immobiliers et financiers.

Cette nomination s'inscrit dans le renforcement du pôle fonds professionnels de PERIAL Asset Management, après le lancement de son premier FPCI PERIAL Next Value 1 (stratégie value-add de repositionnement d'actifs), la mise en place d'opérations en club deals et le développement de nouveaux produits destinés à une clientèle avertie. PERIAL AM réaffirme ainsi son double positionnement : une gamme accessible au plus grand nombre via ses fonds retail, notamment les SCPI, et une offre dédiée aux investisseurs professionnels.