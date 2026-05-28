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Deux hommes arrêtés pour meurtre au couteau à Mulhouse
information fournie par AFP 28/05/2026 à 21:30

Deux hommes arrêtés pour meurtre au couteau à Mulhouse ( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

Deux hommes arrêtés pour meurtre au couteau à Mulhouse ( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

Un deuxième homme, qui était recherché, a été interpellé jeudi après-midi dans l'enquête sur une rixe à Mulhouse (Haut-Rhin) dans laquelle un homme de 50 ans a été tué mercredi soir, a indiqué le procureur de la ville.

Un premier suspect, âgé de 49 ans, avait été interpellé, alcoolisé, non loin du lieu où s'est produit le drame, près de la gare de Mulhouse, avait précisé dans un communiqué jeudi matin le procureur, Nicolas Heitz.

Il a indiqué en fin de journée qu'un deuxième homme, âgé de 43 ans et qui était recherché après avoir "a priori" fui à vélo, a été interpellé et placé en garde à vue à 14h45 jeudi.

"Les auditions sont actuellement en cours pour déterminer le rôle de chacun", a précisé le magistrat.

Mercredi dans la soirée, une passante a déclaré à la police avoir assisté à une rixe impliquant trois personnes. L'un des trois protagonistes a chuté au sol et a été retrouvé en position latérale de sécurité avec une plaie hémorragique au niveau du thorax. Il est mort à l'hôpital des suites de ses blessures.

Le premier suspect interpellé est "susceptible d'avoir pris part à l'agression en portant notamment des coups à la victime alors qu'elle se trouvait au sol", avait précisé le procureur, qui n'a pas donné d'indications sur le possible motif de la rixe.

L'enquête de flagrance, pour homicide volontaire, a été confiée au service local de police judiciaire.

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