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Evasion d'Amra: Jean Messiha restitue les fonds aux veuves, annoncent les avocats des plaignantes
information fournie par AFP 28/05/2026 à 21:35

L'homme politique d'extrême droite Jean Messiha à Paris le 13 mai 2023 ( AFP / Thomas SAMSON )

L'homme politique d'extrême droite Jean Messiha à Paris le 13 mai 2023 ( AFP / Thomas SAMSON )

Jean Messiha, accusé d'avoir encaissé 42.000 euros d'une cagnotte destinée aux veuves des agents pénitentiaires tués pendant l'évasion de Mohamed Amra, vient de restituer les fonds aux plaignantes, indiquent jeudi leurs avocats.

"Jean Messiha vient enfin de restituer les fonds aux veuves Moello et Garcia", expose Me Matthieu Chirez, avocat de la première, dans un communiqué transmis à l'AFP.

"Il est regrettable qu'il ait fallu attendre que M. Messiha soit mis en cause pénalement, et publiquement - en raison de la médiatisation de cette affaire - pour qu'enfin, il procède à la restitution des dons recueillis", déplore ce conseil. "Cela n'en est que plus cynique, et n'affecte en rien la réalité de l'infraction pénale dénoncée. Il devra répondre de ses actes", conclut Me Chirez.

Me Pauline Ragot, avocate de Mme Garcia, estime auprès de l'AFP qu'il "est extrêmement regrettable que ce versement n'intervienne qu'après l'annonce publique du dépôt d'une plainte pénale pour abus de confiance".

"Ces faits demeurent parfaitement caractérisés et sont désormais entre les mains de l'autorité judiciaire, devant laquelle M. Messiha devra répondre de ses actes", insiste-t-elle.

"Comme M. Messiha l'avait annoncé, il a restitué effectivement (jeudi) l'intégralité de la somme de 42.000 euros", a dit à l'AFP Me Gérald Pandelon, avocat de M. Messiha. "Et, en outre, il a pu s'expliquer sur ce qui s'était produit: il n'y avait aucun élément intentionnel ni désormais matériel, attaché à cette prétendue infraction d'abus de confiance".

"Mais pourtant mon client a, en 48h, été lynché médiatiquement. La présomption d'innocence est de plus en plus malmenée dans notre pays", a estimé Me Pandelon.

Jean Messiha est visé par des plaintes l'accusant d'avoir encaissé 42.000 euros d'une cagnotte destinée aux veuves des agents pénitentiaires tués pendant l'évasion de Mohamed Amra en mai 2024.

La veuve de l'une des victimes, Sandrine Le Hay Moello, a déposé plainte pour abus de confiance contre M. Messiha le 21 mai à Paris, avait indiqué mercredi à l'AFP Me Chirez, confirmant une information du Parisien.

Mary Garcia, veuve de l'autre victime, a décidé de s'associer à cette plainte et a "à son tour" déposé "plainte pour abus de confiance", avait annoncé mercredi son avocate Me Pauline Ragot à l'AFP.

"La plateforme GoFundMe a commis une grave erreur due à des défaillances internes", avait affirmé Jean Messiha sur Facebook, soutenant que "l'intégralité de la somme indûment imputée (serait) revirée sur le compte bancaire des familles".

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1 commentaire

  • 00:15

    C'est bizarre, cette info ne fait aucun commentaire. Il y a pourtant 2 victimes (sans parler des donateurs) et qui plus est des familles de CRS déjà victimes de meurtres ! Pourquoi une telle honte est passée sous silence ?

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