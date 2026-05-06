PERIAL AM nomme Matthieu Masquelier directeur marketing et communication

(AOF) - PERIAL Asset Management annonce la nomination de Matthieu Masquelier au poste de directeur marketing et communication. Il occupe ses nouvelles fonctions depuis le 4 mai. Cette arrivée s'inscrit dans la stratégie de développement du groupe, avec l'objectif de renforcer l'accompagnement de ses clients et partenaires dans un environnement en pleine évolution.

Dans ses nouvelles fonctions, Matthieu Masquelier supervisera l'ensemble des activités marketing et communication du groupe, en étroite collaboration avec les équipes métiers. Sa mission consistera notamment à soutenir la distribution, accompagner les enjeux commerciaux et améliorer la lisibilité de l'offre de PERIAL AM.

Cette nomination intervient dans le cadre d'une réorganisation visant à renforcer la performance opérationnelle et la cohérence des messages adressés aux différentes clientèles du groupe, qu'il s'agisse des particuliers, des partenaires distributeurs ou des investisseurs institutionnels.

Ingénieur de formation, Matthieu Masquelier a débuté sa carrière dans le conseil chez BearingPoint avant de rejoindre Société Générale, où il a occupé plusieurs fonctions dans le marketing et la communication, puis dans le sponsoring. Il s'est ensuite orienté vers la gestion d'actifs en intégrant CORUM L'Epargne en tant que directeur marketing et communication, où il a piloté plusieurs projets structurants liés à la plateforme de marque et au déploiement marketing.