La rénovation du Muséum d'histoire naturelle et de la Cité des sciences nécessite "un grand plan"

La Galerie de géologie et de minéralogie du Muséum national d'histoire naturelle, le 1er novembre 2025 à Paris ( AFP / Guillaume BAPTISTE )

L'état des bâtiments du Muséum d'histoire naturelle et de la Cité des sciences et de l'industrie nécessite "un grand plan de rénovation", a déclaré mercredi au Sénat Philippe Baptiste, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.

Interrogé par la sénatrice LR de Paris Agnès Evren sur l'état de délabrement en particulier du Muséum, qui fête cette année ses 400 ans, le ministre a reconnu "des besoins considérables".

"Le Muséum, ce n'est pas simplement que le muséum du 5e arrondissement, ce sont au total 23 sites qui représentent une surface de 7 millions de mètres carrés", a-t-il commencé par rappeler.

"Ce patrimoine immobilier est dans un état de vétusté avéré, les besoins de rénovation sont considérables et sont chiffrés à environ 1 milliard d'euros", a-t-il indiqué, rejoignant le chiffrage récemment avancé auprès de l'AFP et de plusieurs médias par la direction de l'établissement.

"C'est considérable, notamment dans le contexte budgétaire que nous connaissons (...) car nous avons au moins un autre site qui nécessite des travaux de cet ordre-là, je pense en particulier à la Cité des Sciences", a poursuivi le ministre avant d'indiquer: "Tout cela nécessitera à un moment ou à un autre un grand plan de rénovation qui dépasse largement les capacités financières du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche".

Mi-avril, le président du Muséum Gilles Bloch avait évoqué auprès de l'AFP la dégradation des bâtiments de l'institution, faute de moyens financiers.

"On est en train de perdre notre outil de travail. Quand on accueille du public, quand on héberge des labos, si on est obligé à un moment de fermer des bâtiments, ce n'est plus possible de continuer", avait-il déclaré.

La Cité des sciences et de l'industrie fête, elle, ses 40 ans cette année, et une réflexion portant sur sa rénovation est également en cours.