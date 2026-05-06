Le porte-avions Charles-de-Gaulle en route pour le golfe d'Aden

Le porte-avions français Charles De Gaulle quitte la baie de Souda

Le porte-avions français Charles-de-Gaulle et son escorte ont ‌franchi mercredi le canal de Suez en direction du golfe d'Aden, dans la perspective de l'initiative multinationale de sécurisation du ​détroit d'Ormuz.

"Le mouvement du groupe aéronaval est distinct des opérations militaires initiées dans la région et complète le dispositif sécuritaire", précise le ministère des Armées dans un communiqué.

"Les armées françaises agissent depuis le 28 février dans une posture défensive, et ​ont travaillé aux côtés des Britanniques avec leurs partenaires à une initiative multinationale (...) visant à contribuer au rétablissement de la navigation dans le détroit d'Ormuz, en coordination ​avec les États riverains", souligne le ministère.

Le déplacement du porte-avions ⁠français, qui sera rejoint par des bâtiments de pays partenaires présents en Méditerranée orientale, permet d'envoyer "le signal que ‌nous sommes prêts à sécuriser le détroit d’Ormuz et que nous en sommes capables", a fait savoir l'Elysée.

Alors que la guerre entre les Etats-Unis et l'Iran bloque de facto le détroit d'Ormuz, ​par où transite environ 20% du pétrole ‌mondial, la France invite les belligérants à traiter à "part" ce sujet "d’intérêt commun".

"Il faut distinguer ⁠la question de la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz de tout le reste", dit la présidence française. "Nous voulons toute la clarté sur le détroit d'Ormuz sans avoir à nous en remettre à l'état des négociations entre les Etats-Unis ⁠et l'Iran".

UN BATEAU DE CMA-CGM ‌TOUCHÉ PAR DES TIRS

Un porte-conteneurs du groupe français CMA-CGM battant pavillon maltais a été la cible ⁠de tirs dans le détroit mardi soir. Plusieurs membres de l'équipage ont été blessés, a fait savoir la compagnie ‌maritime.

"Ce n'est en aucun cas la France qui a été visée", a dit la président français Emmanuel ⁠Macron en conseil des ministres, selon des propos rapportés par la porte-parole du gouvernement, ⁠Maud Bregeon.

"Cet incident grave dans ‌le contexte actuel permet d'illustrer à nouveau la validité de la démarche que nous avons engagée", a souligné la présidence ​française. "Il y a un besoin urgent de mettre tous les ‌bateaux, quel que soit leur pavillon, à l'abri des tensions entre l'Iran et les Etats Unis".

Emmanuel Macron avait annoncé le 3 mars le redéploiement du ​groupe aéronaval (GAN) en Méditerranée aux premiers jours de la guerre entre l'Iran d'une part, les Etats-Unis d'autre part, défendant la posture "strictement défensive" de la France dans ce conflit qui est entré dans son troisième mois.

Le GAN se trouvait ⁠alors en Atlantique Nord.

"Le rapprochement du groupe aéronaval français permet d'évaluer l'environnement opérationnel régional par anticipation du déclenchement de l'initiative" de rétablissement de la navigation dans le détroit d'Ormuz, qui mobilise une quarantaine de nations en coordination avec les Etats riverains, indique le ministère des Armées.

Ce dernier estime également que la présence du Charles-de-Gaulle permet "d'offrir des options supplémentaires de sortie de crise pour renforcer la sécurité de la région" et contribue "à la réassurance des acteurs du commerce maritime."

(Rédigé par Sophie ​Louet, Jean-Stéphane Brosse et Elizabeth Pineau)