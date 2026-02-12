Perial AM met en avant la stabilisation du marché et confirme ses objectifs pour 2026

(AOF) - Perial AM a présenté ce jeudi les résultats 2025 de sa gamme de solutions d’épargne immobilière, incluant son fonds professionnel Perial Next Value 1 et ses cinq SCPI. Dans un marché encore en phase d’ajustement, la société de gestion met en avant des signaux de stabilisation, des opportunités d’investissement en France et en Europe, ainsi qu’une trajectoire "claire" pour 2026.

Perial AM souligne une activité soutenue en 2025, avec plus de 63 000 m² commercialisés ou renouvelés, représentant 11 MEUR de loyers, ainsi que 136 MEUR de cessions d'immeubles. Le groupe indique également disposer d'un volume proche de 200 MEUR sous exclusivité ou promesse de vente.

Sur le plan des performances, les SCPI de la gamme affichent des taux de distribution 2025 compris entre 4,10% et 7,50%, Perial Opportunités Territoires se situant en haut de la fourchette. PERIAL Opportunités Europe affiche pour sa part un taux de distribution de 6,10% et un TRI origine de 7,32%.

Sur le segment professionnel, le FPCI PERIAL Next Value 1, lancé en mai 2025 et dédié à une stratégie value-add, a réalisé une première acquisition à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine). Cette opération vise un TRI supérieur à 16% (non garanti).

Perial AM souligne par ailleurs une stabilisation de la valeur des patrimoines à fin 2025. Cette dynamique se traduit notamment par une revalorisation du prix de part de Perial Opportunités Territoires, qui passera de 50 à 51 euros à compter du 12 février 2026, soit une hausse de 2%.

Enfin, la société de gestion indique vouloir poursuivre en 2026 ses actions visant à améliorer les indicateurs clés de ses SCPI, notamment le taux d'occupation financier, ainsi que sa politique d'investissement et d'arbitrage opportuniste.

Le groupe entend également finaliser la collecte du FPCI Perial Next Value 1 et poursuivre ses efforts d'innovation, citant notamment la division du prix de part de Perial Opportunités Europe début janvier afin d'en renforcer l'accessibilité.