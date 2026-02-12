 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Perial AM met en avant la stabilisation du marché et confirme ses objectifs pour 2026
information fournie par AOF 12/02/2026 à 14:33

(AOF) - Perial AM a présenté ce jeudi les résultats 2025 de sa gamme de solutions d’épargne immobilière, incluant son fonds professionnel Perial Next Value 1 et ses cinq SCPI. Dans un marché encore en phase d’ajustement, la société de gestion met en avant des signaux de stabilisation, des opportunités d’investissement en France et en Europe, ainsi qu’une trajectoire "claire" pour 2026.

Perial AM souligne une activité soutenue en 2025, avec plus de 63 000 m² commercialisés ou renouvelés, représentant 11 MEUR de loyers, ainsi que 136 MEUR de cessions d'immeubles. Le groupe indique également disposer d'un volume proche de 200 MEUR sous exclusivité ou promesse de vente.

Sur le plan des performances, les SCPI de la gamme affichent des taux de distribution 2025 compris entre 4,10% et 7,50%, Perial Opportunités Territoires se situant en haut de la fourchette. PERIAL Opportunités Europe affiche pour sa part un taux de distribution de 6,10% et un TRI origine de 7,32%.

Sur le segment professionnel, le FPCI PERIAL Next Value 1, lancé en mai 2025 et dédié à une stratégie value-add, a réalisé une première acquisition à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine). Cette opération vise un TRI supérieur à 16% (non garanti).

Perial AM souligne par ailleurs une stabilisation de la valeur des patrimoines à fin 2025. Cette dynamique se traduit notamment par une revalorisation du prix de part de Perial Opportunités Territoires, qui passera de 50 à 51 euros à compter du 12 février 2026, soit une hausse de 2%.

Enfin, la société de gestion indique vouloir poursuivre en 2026 ses actions visant à améliorer les indicateurs clés de ses SCPI, notamment le taux d'occupation financier, ainsi que sa politique d'investissement et d'arbitrage opportuniste.

Le groupe entend également finaliser la collecte du FPCI Perial Next Value 1 et poursuivre ses efforts d'innovation, citant notamment la division du prix de part de Perial Opportunités Europe début janvier afin d'en renforcer l'accessibilité.

Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 12.02.2026 15:28 

    (Actualisé avec contrats à terme sur indices, cours en avant-Bourse, HP, Dell, American Electric Power, AppLovin) Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,19% pour ... Lire la suite

  • Le directeur général du géant pharmaceutique français Sanofi, Paul Hudson, le 30 avril 2024 à Paris ( AFP / MIGUEL MEDINA )
    Sanofi évince son DG Paul Hudson, remplacé par la patronne de Merck
    information fournie par AFP 12.02.2026 15:20 

    Après plus de 6 ans à la tête de Sanofi , Paul Hudson, quittera ses fonctions de directeur général le 17 février, le conseil d’administration du groupe pharmaceutique français ayant décidé de ne pas renouveler son mandat d’administrateur. Sa remplaçante, l'actuelle ... Lire la suite

  • Taïwan ne doit pas être une "monnaie d'échange" entre Chine et États-Unis
    Taïwan ne doit pas être une "monnaie d'échange" entre Chine et États-Unis
    information fournie par AFP Video 12.02.2026 14:55 

    Le président taïwanais Lai Ching-te a accordé à l'AFP son premier entretien à une agence de presse internationale depuis son entrée en fonctions en 2024. Voici les principaux extraits de cet entretien exclusif réalisé mardi au Palais présidentiel à Taipei.

  • Pékin qualifie le président taïwanais "d'instigateur de guerres" après un entretien avec l'AFP
    Pékin qualifie le président taïwanais "d'instigateur de guerres" après un entretien avec l'AFP
    information fournie par AFP Video 12.02.2026 14:54 

    La Chine a qualifié de "perturbateur de paix, créateur de crises et instigateur de guerres" le président taïwanais Lai Ching-te après un entretien avec l'AFP dans lequel il a mis en garde contre les suites d'une éventuelle prise de contrôle de l'île par la Chine. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank