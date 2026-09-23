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PERIAL AM lance un FPCI dédié aux suites hôtelières haut de gamme à Paris
information fournie par AOF 23/09/2026 à 12:08
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(Zonebourse.com) - PERIAL AM poursuit la diversification de son offre avec PERIAL Suites Value, son deuxième fonds professionnel de capital investissement (FPCI), après PERIAL Next Value 1 lancé en 2025. Destiné aux investisseurs professionnels et avertis, le véhicule ciblera des immeubles situés dans les quartiers recherchés de Paris afin de les transformer en suites hôtelières haut de gamme.

La stratégie entend combiner création de valeur immobilière, grâce à l'acquisition et au repositionnement d'actifs, et performance opérationnelle liée à leur exploitation hôtelière. PERIAL AM entend ainsi profiter à la fois des opportunités offertes par des immeubles devenus obsolètes et de la dynamique du tourisme haut de gamme dans la capitale.

Le fonds vise une levée comprise entre 20 et 50 millions d'euros et un TRI net cible de 11%*, non garanti, pour une durée minimale de six ans. Une première opération est déjà sous promesse quai de Grenelle, dans le 15e arrondissement : deux lots de bureaux de 529 m² doivent être transformés en trois hôtels totalisant 22 suites, avec une ouverture envisagée en août 2027. Pour ce projet, PERIAL AM vise un TRI supérieur à 20%*, non garanti, et une cession à l'horizon fin 2028.

Avec ce nouveau véhicule, PERIAL AM poursuit l'élargissement de sa gamme au-delà de ses fonds immobiliers traditionnels. La société de gestion compte désormais huit fonds, cinq SCPI, deux FPCI et une SCI, et gère 5,3 milliards d'euros d'épargne pour plus de 55 000 épargnants.

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