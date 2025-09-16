Performance Food partagera des informations confidentielles avec US Foods sur une éventuelle fusion

(Traduction automatisée par Reuters)

(Ajout du contexte aux paragraphes 3 et 4)

Performance Food Group PFGC.N a déclaré mardi qu'il avait accepté de partager des informations confidentielles avec son homologue US Foods Holding USFD.N , alors que les deux sociétés étudient la possibilité d'une transaction.

Les actions de Performance Food (PFG) étaient en hausse d'environ 3 % dans les échanges avant bourse.

Reuters a rapporté le mois dernier que le fonds spéculatif Sachem Head a poussé PFG à rechercher des moyens d'améliorer sa rentabilité et souhaiterait que la société envisage une fusion avec US Foods.

Sachem a également nommé quatre administrateurs au conseil d'administration du distributeur alimentaire, avait rapporté Reuters, citant des sources.

"Le conseil d'administration de PFG, ainsi que ses conseillers financiers et juridiques indépendants, ont conclu qu'il existait une base suffisante pour commencer à échanger des informations", a déclaré Performance Food dans un communiqué publié mardi.

La société, qui fournit des ingrédients et des produits alimentaires emballés aux restaurants et aux détaillants, a suscité l'intérêt d'US Foods en juillet, selon Bloomberg .

US Foods a confirmé par la suite avoir approché son rival au sujet d'un éventuel rapprochement.

US Foods, dont la valeur est estimée à environ 18 milliards de dollars, a déclaré mardi qu'elle était "satisfaite de la décision de PFG" de s'engager.

Toutefois, PFG a déclaré que le dernier accord entre les deux sociétés ne signifie pas qu'il aboutira à une proposition de transaction, ni à une quelconque assurance quant à son résultat ou à son calendrier.

PFG a une capitalisation boursière de 16,3 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.