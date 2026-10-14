Perella Weinberg et Piper Sandler mettent fin à leurs négociations en vue d'une fusion, selon une source

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par Abigail Summerville

La banque d'investissement Piper Sandler PIPR.N et le cabinet de conseil Perella Weinberg Partners PWP.O ont mis fin aux négociations en vue d'une fusion entièrement en actions , faute d'accord sur les conditions financières et les modalités relatives au personnel, a déclaré mercredi à Reuters une source proche du dossier.

L'action Perella Weinberg a clôturé en baisse de 19,1 % à 13 dollars, tandis que celle de Piper Sandler a terminé en hausse de 0,96 % à 64,5 dollars.

Perella Weinberg a refusé de commenter, tandis que Piper Sandler n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

C'est le Financial Times qui a été le premier à annoncer mercredi l'échec des négociations de fusion. Le Wall Street Journal avait rapporté le mois dernier que Piper Sandler était en pourparlers pour racheter Perella Weinberg, dont la capitalisation boursière s'élevait alors à environ 1,4 milliard de dollars.

Une fusion de 485 millions de dollars entre Piper Jaffray, basée à Minneapolis, et Sandler O'Neill, basée à New York, a donné naissance à Piper Sandler Companies en janvier 2020, créant ainsi une grande banque d'investissement spécialisée dans le marché intermédiaire, avec des activités de conseil de premier plan dans les services financiers, la santé et l'énergie.

Par ailleurs, Perella Weinberg a été fondée en 2006 par Joseph Perella, Peter Weinberg et Terry Meguid, des banquiers chevronnés de Wall Street. La société est entrée en bourse en 2021 à la suite d’une fusion avec une société à chèque en blanc soutenue par l’entrepreneuse bancaire Betsy Cohen, dans le cadre d’une opération évaluée à environ 975 millions de dollars.