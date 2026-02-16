PER : plus de 141 milliards d'euros d'encours au troisième trimestre 2025

(AOF) - Dans le cadre du développement de l'épargne retraite en France, le Plan d'épargne retraite (PER), créé par la loi PACTE, confirme au troisième trimestre 2025 son essor ininterrompu depuis 2020 avec une croissance soutenue tant en nombre de titulaires qu'en encours. Il y a maintenant près de 12,7 millions de titulaires du PER, pour un total de 141,1 milliards d'euros d'encours au 30 septembre 2025. Selon les données consolidées des fédérations professionnelles distribuant des PER (FA, AFG, FNMF et FIPS), 12,7 millions de personnes bénéficient désormais de ces nouveaux PER.

Les encours constitués atteignent 141,1 MdsEUR, en nette progression par rapport aux 136,1 MdsEUR enregistrés au 30 juin 2025. Sur douze mois, l'encours des PER progresse ainsi de 19%.

Cette dynamique concerne tant les PER individuels (82,4 MdsEUR d'encours) que les PER d'entreprise – collectifs (31,7 MdsEUR) et obligatoires (27,1 MdsEUR d'encours).

Ces produits apportent une contribution décisive au financement des entreprises, avec plus de 80% des actifs investis en France et dans l'Union européenne et plus de 60% des actifs investis dans le financement des entreprises en fonds propres et en dette privée, dont plus de 5 MdsEUR en actifs non cotés.