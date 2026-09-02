Peqan lance un fonds d'accès aux géants du private equity mondial

(Zonebourse.com) - Peqan, société de gestion indépendante spécialisée dans la démocratisation du private equity, lance le fonds Peqan Convictions Evergreen, visant 300 millions d'euros de collecte d'ici trois ans pour démocratiser l'accès au private equity.

Ce fonds permet à un investisseur d'accéder, au sein d'un seul véhicule, à une sélection de fonds evergreen internationaux de private equity, plutôt que de concentrer son exposition sur un seul gérant. Il offre une liquidité bimensuelle dès le 2e anniversaire du fonds et vise une performance nette annuelle supérieure à 8% (objectif non garanti ; le fonds présente notamment des risques de perte en capital et d'illiquidité).

Peqan Convictions Evergreen offre une allocation diversifiée de 8 à 15 fonds semi-liquides institutionnels internationaux.

Afin de constituer le portefeuille initial avant l'ouverture à la distribution, le fonds a été amorcé par Peqan, ses actionnaires et ses salariés. Ce portefeuille offre déjà une exposition à 8 fonds (Blackstone, Hamilton Lane, Carlyle AlpInvest, Coller Capital, Pantheon, HarbourVest, LGT et Neuberger Berman) et à plus de 10 000 entreprises privées.

Il est aujourd'hui exposé à 70% à l'Amérique du Nord et à 30% à l'Europe. L'allocation est répartie entre investissements directs, co-investissements et secondaire, avec une dominante LBO (supérieure à 80%).

Cette construction multi-gérants permet de répartir l'exposition entre plusieurs maisons et plusieurs portefeuilles et donne à Peqan la possibilité de faire évoluer la composition du fonds en fonction de ses convictions, du contexte de marché et de la performance des fonds sous-jacents.

La souscription initiale est de 10 000 EUR avec un versement en une fois et des réinvestissements réguliers sont possibles dès 1 000 EUR. Le fonds est disponible au nominatif pur, en assurance-vie française et luxembourgeoise, via Euroclear France, et le sera prochainement dans les PER. Peqan offre des conditions préférentielles pour les 25 premiers MEUR de collecte.

Le lancement de ce fonds intervient dans un marché en forte croissance, où l'expertise de sélection devient clé afin d'éviter les nombreux pièges.

Rien qu'aux États-Unis, près de 100 fonds evergreen ont été lancés sur la seule année 2025, un record : l'univers regroupe désormais plus de 550 fonds pour plus de 600 MdsUSD d'actifs, un encours qui a plus que doublé depuis 2022 (Morningstar, Pitchbook).

L'Europe n'est pas en reste : environ 200 fonds evergreen y sont recensés, dont près des trois quarts affichent moins de trois ans d'historique. Le marché des evergreen devrait dépasser 1 000 MdsUSD d'ici 2029 selon Morningstar et Pitchbook.

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