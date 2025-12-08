PepsiCo va revoir sa chaîne d'approvisionnement et baisser ses prix dans le cadre de discussions avec Elliott Management

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte de l'article)

Le géant des boissons PepsiCo PEP.O a annoncé lundi une révision de sa chaîne d'approvisionnement en Amérique du Nord et a déclaré qu'il réduirait agressivement les coûts pour stimuler la croissance après des semaines de discussions avec l'investisseur activiste Elliott Investment Management.

Elliott a révélé en septembre une participation de 4 milliards de dollars dans PepsiCo et a poussé l'entreprise à prendre plusieurs mesures, notamment la refranchisation ou la filialisation de ses activités d'embouteillage, ainsi qu'à envisager la vente d'actifs non essentiels dans le secteur de l'alimentation.

Le plan de PepsiCo prévoit de garantir des prix abordables, de simplifier les ingrédients de ses snacks et de réduire les coûts en supprimant près de 20 % de ses gammes de produits aux États-Unis d'ici le début de l'année prochaine et en fermant plusieurs lignes de production.

L'entreprise a prévenu les travailleurs des changements structurels à venir qui affecteront certaines fonctions et a demandé à de nombreuses personnes de travailler à domicile, a rapporté Bloomberg News plus tôt dans la journée de lundi, citant un mémo du directeur des ressources humaines de PepsiCo.

PepsiCo n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters sur les suppressions d'emplois potentielles.

En octobre, PepsiCo, qui a pris du retard sur son rival Coca-Cola, avait déclaré que les interactions avec Elliott s'étaient déroulées dans un esprit de collaboration.

Toutefois, le directeur général Ramon Laguarta n'avait alors pas donné de réponse claire à l'idée de l'investisseur activiste de céder le vaste réseau d'embouteillage nord-américain de PepsiCo afin d'augmenter les marges.