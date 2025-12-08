 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
50 581,94
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

PepsiCo va revoir sa chaîne d'approvisionnement et baisser ses prix dans le cadre de discussions avec Elliott Management
information fournie par Reuters 08/12/2025 à 23:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte de l'article)

Le géant des boissons PepsiCo PEP.O a annoncé lundi une révision de sa chaîne d'approvisionnement en Amérique du Nord et a déclaré qu'il réduirait agressivement les coûts pour stimuler la croissance après des semaines de discussions avec l'investisseur activiste Elliott Investment Management.

Elliott a révélé en septembre une participation de 4 milliards de dollars dans PepsiCo et a poussé l'entreprise à prendre plusieurs mesures, notamment la refranchisation ou la filialisation de ses activités d'embouteillage, ainsi qu'à envisager la vente d'actifs non essentiels dans le secteur de l'alimentation.

Le plan de PepsiCo prévoit de garantir des prix abordables, de simplifier les ingrédients de ses snacks et de réduire les coûts en supprimant près de 20 % de ses gammes de produits aux États-Unis d'ici le début de l'année prochaine et en fermant plusieurs lignes de production.

L'entreprise a prévenu les travailleurs des changements structurels à venir qui affecteront certaines fonctions et a demandé à de nombreuses personnes de travailler à domicile, a rapporté Bloomberg News plus tôt dans la journée de lundi, citant un mémo du directeur des ressources humaines de PepsiCo.

PepsiCo n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters sur les suppressions d'emplois potentielles.

En octobre, PepsiCo, qui a pris du retard sur son rival Coca-Cola, avait déclaré que les interactions avec Elliott s'étaient déroulées dans un esprit de collaboration.

Toutefois, le directeur général Ramon Laguarta n'avait alors pas donné de réponse claire à l'idée de l'investisseur activiste de céder le vaste réseau d'embouteillage nord-américain de PepsiCo afin d'augmenter les marges.

Valeurs associées

PEPSICO
145,6200 USD NASDAQ +0,41%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank