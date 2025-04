PepsiCo : un avenir assombri par les tensions commerciales

AOF - EN SAVOIR PLUS

"En ce qui concerne l'avenir, nous anticipons davantage de volatilité et d'incertitude, en particulier en ce qui concerne l'évolution du commerce mondial, ce qui, selon nous, augmentera les coûts de notre chaîne d'approvisionnement", a déclaré le directeur général, Ramon Laguarta, dans un communiqué.

Les droits de douane de 25 % sur l'aluminium importé font partie des mesures qui frappent PepsiCo et d'autres fabricants de boissons.

