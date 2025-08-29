PepsiCo se concentre sur les boissons énergétiques en augmentant sa participation dans Celsius

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions au paragraphe 2)

PepsiCo PEP.O a augmenté sa participation dans Celsius Holdings CELH.O par le biais d'une transaction de 585 millions de dollars, alors que le fabricant de sodas et de snacks renforce ses activités dans le domaine des boissons énergétiques dans un contexte de changement des préférences des consommateurs.

Les actions de Celsius, qui possède une boisson énergétique homonyme et d'autres marques d'hydratation, étaient en hausse de près de 5 % au début de la journée de vendredi. Leur valeur a plus que doublé cette année.

PepsiCo a acheté 5 % des actions privilégiées de Celsius, ce qui porte sa participation à environ 11 % après conversion. La société avait payé 550 millions de dollars pour une participation de 8,5 % dans Celsius en 2022.

Celsius s'est taillé une solide réputation pour ses boissons hypocaloriques et vitaminées, car les consommateurs soucieux de leur santé se détournent de plus en plus des sodas sucrés.

"L'énergie est une catégorie à forte croissance et nous pensons que cette initiative avec notre partenaire Celsius crée un portefeuille d'énergie multimarques plus solide et mieux positionné", a déclaré Ram Krishnan, directeur général de PepsiCo Beverages U.S., dans un communiqué.

Les fabricants de boissons ont cherché à conclure des accords avec des marques de boissons énergétiques et non gazeuses, en raison de l'intérêt croissant pour les produits de remise en forme et de style de vie.

PepsiCo a déclaré en mars qu'il achèterait la marque de soda prébiotique Poppi pour près de 2 milliards de dollars afin de renforcer son portefeuille de produits "meilleurs pour la santé".

L'année dernière, Keurig Dr Pepper KDP.O a acheté une participation de 60 % dans le fabricant de boissons énergétiques Ghost pour 990 millions de dollars afin d'améliorer son portefeuille de boissons rafraîchissantes.

Celsius, qui est basée en Floride, a pour sa part racheté son homologue Alani Nutrition dans le cadre d'une transaction de 1,8 milliard de dollars au début de l'année.

Dans le cadre de ce dernier accord, PepsiCo dirigera la distribution des trois marques de boissons énergétiques aux États-Unis et au Canada - Celsius, Alani Nu et Rockstar Energy. PepsiCo restera propriétaire de la marque Rockstar Energy au niveau international.