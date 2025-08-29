 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 720,14
-0,55%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

PepsiCo se concentre sur les boissons énergétiques en augmentant sa participation dans Celsius
information fournie par Reuters 29/08/2025 à 15:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions au paragraphe 2)

PepsiCo PEP.O a augmenté sa participation dans Celsius Holdings CELH.O par le biais d'une transaction de 585 millions de dollars, alors que le fabricant de sodas et de snacks renforce ses activités dans le domaine des boissons énergétiques dans un contexte de changement des préférences des consommateurs.

Les actions de Celsius, qui possède une boisson énergétique homonyme et d'autres marques d'hydratation, étaient en hausse de près de 5 % au début de la journée de vendredi. Leur valeur a plus que doublé cette année.

PepsiCo a acheté 5 % des actions privilégiées de Celsius, ce qui porte sa participation à environ 11 % après conversion. La société avait payé 550 millions de dollars pour une participation de 8,5 % dans Celsius en 2022.

Celsius s'est taillé une solide réputation pour ses boissons hypocaloriques et vitaminées, car les consommateurs soucieux de leur santé se détournent de plus en plus des sodas sucrés.

"L'énergie est une catégorie à forte croissance et nous pensons que cette initiative avec notre partenaire Celsius crée un portefeuille d'énergie multimarques plus solide et mieux positionné", a déclaré Ram Krishnan, directeur général de PepsiCo Beverages U.S., dans un communiqué.

Les fabricants de boissons ont cherché à conclure des accords avec des marques de boissons énergétiques et non gazeuses, en raison de l'intérêt croissant pour les produits de remise en forme et de style de vie.

PepsiCo a déclaré en mars qu'il achèterait la marque de soda prébiotique Poppi pour près de 2 milliards de dollars afin de renforcer son portefeuille de produits "meilleurs pour la santé".

L'année dernière, Keurig Dr Pepper KDP.O a acheté une participation de 60 % dans le fabricant de boissons énergétiques Ghost pour 990 millions de dollars afin d'améliorer son portefeuille de boissons rafraîchissantes.

Celsius, qui est basée en Floride, a pour sa part racheté son homologue Alani Nutrition dans le cadre d'une transaction de 1,8 milliard de dollars au début de l'année.

Dans le cadre de ce dernier accord, PepsiCo dirigera la distribution des trois marques de boissons énergétiques aux États-Unis et au Canada - Celsius, Alani Nu et Rockstar Energy. PepsiCo restera propriétaire de la marque Rockstar Energy au niveau international.

Valeurs associées

CELSIUS HLDGS
62,7400 USD NASDAQ +5,11%
KEURIG DR PEPPER
29,6900 USD NASDAQ +1,37%
PEPSICO
148,7900 USD NASDAQ +1,23%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La ministre allemande du Travail, Bärbel Bas, à Berlin le 30 juillet 2025 ( AFP / John MACDOUGALL )
    Chômage record en Allemagne depuis 2015, l'appel aux réformes s'intensifie
    information fournie par AFP 29.08.2025 16:29 

    Le nombre de chômeurs en Allemagne a dépassé les 3 millions en août, un seuil symbolique jamais atteint depuis 2015, qui alerte sur la nécessité de réformes pour relancer la première économie européenne. Selon les données publiées vendredi par l'Agence pour l'emploi, ... Lire la suite

  • Des opérateurs à la Bourse de New York le 15 août 2025 ( AFP / TIMOTHY A.CLARY )
    Wall Street marque le pas, l'inflation américaine ne surprend pas
    information fournie par AFP 29.08.2025 16:03 

    La Bourse de New York évolue en baisse vendredi, au lendemain d'une séance marquée par plusieurs records, peu impressionnée par un nouvel indice d'inflation aux Etats-Unis dans la lignée des attentes. Après avoir atteint leur plus haut historique en clôture jeudi, ... Lire la suite

  • Un homme sort de la Bourse de New York (NYSE) sur Wall Street à New York
    Wall Street ouvre en baisse après l'inflation PCE
    information fournie par Reuters 29.08.2025 15:55 

    La Bourse de New York a ouvert en baisse vendredi, alors que les investisseurs ont pris connaissance des chiffres sur l'inflation PCE aux Etats-Unis. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 60,97 points, soit 0,13%, à 45.575,93 points et le Standard ... Lire la suite

  • Des portraits d'Iraniens exécutés exposés à Paris le 8 juillet 2025, dans le cadre d'une campagne pour mettre fin aux exécutions dans la République islamique ( AFP / Delphine TOUITOU )
    L'Iran a exécuté au moins 841 personnes jusqu'ici cette année
    information fournie par AFP 29.08.2025 15:47 

    Plus de 800 personnes ont été exécutées en Iran depuis le début de l'année, a déclaré vendredi l'ONU, dénonçant "un schéma systématique d'utilisation de la peine de mort comme outil d'intimidation par l'Etat". Le bureau des droits de l'homme des Nations Unies a ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank