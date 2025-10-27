PepsiCo résout le litige concernant les allégations de santé de la barre Gatorade

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jonathan Stempel

PepsiCo PEP.O a résolu un procès qui l'accusait d'avoir faussement commercialisé ses barres protéinées Gatorade comme étant bonnes pour la santé, alors qu'elles contiennent plus de sucre que de protéines et plus de sucre que les barres Snickers et les beignets Dunkin' givrés au chocolat.

Lundi, le juge Casey Pitts, du district de San Jose (Californie), a rejeté la proposition de recours collectif avec préjudice, ce qui signifie que l'affaire ne peut plus être intentée, à la demande de PepsiCo et de trois passionnés de fitness auto-proclamés qui ont intenté une action en justice.

On ne sait pas si les parties ont conclu un accord à la suite d'une médiation ordonnée par le tribunal. PepsiCo et ses avocats n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Maia Kats, avocate des plaignants, s'est refusée à tout commentaire.

PepsiCo a été accusé de violer les lois fédérales et nationales sur la protection des consommateurs en assurant que les barres Gatorade "aident les muscles à se reconstruire", sont "utilisées par les professionnels" et sont "étayées par la science".

Les plaignants ont déclaré que les barres étaient en fait de la "malbouffe enrichie" avec 28 grammes de sucre ajouté, ce qui est supérieur à la limite quotidienne de 25 grammes recommandée par l'American Heart Association pour les femmes, et seulement 20 grammes de protéines.

Ils ont déclaré que l'excès de sucre ajouté est lié à des taux élevés d'obésité, de diabète et de maladies cardiovasculaires, et qu'ils n'auraient pas acheté les barres ou les auraient payées moins cher s'ils en avaient compris le contenu.

PepsiCo avait qualifié les allégations de tromperie d'"invraisemblables" parce qu'elle ne commercialisait pas les barres Gatorade comme étant saines ou pauvres en sucre, en particulier pour les parfums tels que Pépites de chocolat et Biscuits et crème.

M. Pitts a laissé l'affaire se poursuivre en août 2024 , déclarant que des consommateurs raisonnables pourraient être déroutés par les étiquettes de PepsiCo et induits en erreur par ses "allégations autoproclamées étayées par la science".

PepsiCo a son siège à Purchase, dans l'État de New York. Ses dizaines de marques comprennent également Fritos, Lay's, Mountain Dew et Ocean Spray.

L'affaire est McCausland et al v PepsiCo Inc, U.S. District Court, Northern District of California, No. 23-04526.