PepsiCo recule après l'annonce de nouvelles hausses de prix

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24 septembre - ** L'action du géant des snacks et des sodas PepsiCo PEP.O recule de 1,1 % à 128,7 dollars

** La société prévoit d’augmenter les prix de certaines chips et de certaines boissons gazeuses d’ici la fin de l’année ou début 2027, rapporte Bloomberg

** Cette mesure ferait suite aux baisses de prix allant jusqu’à 15 % appliquées en début d’année sur des produits tels que Lay’s et Doritos, après la levée de boucliers des consommateurs suite aux hausses précédentes

** Sur 25 courtiers, neuf attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou mieux, 15 “conserver” et un “vendre”; le cours cible médian est de 155 dollars – données compilées par LSEG

** En tenant compte de l'évolution de la séance, le titre affiche une baisse de 10,2 % depuis le début de l'année