PepsiCo publie des résultats contrastés au 3T et abaisse des prévisions pour 2024

Le groupe américain PepsiCo a annoncé mardi des résultats contrastés au troisième trimestre, faisant légèrement mieux qu'attendu en matière de bénéfice mais moins bien concernant son chiffre d'affaires, dont il a abaissé ses prévisions pour l'année.

"Nos activités ont continué d'être résilientes au troisième trimestre, malgré des performances modérées dans certaines catégories en Amérique du Nord, les effets durables de certains rappels par Quaker Foods North America et des perturbations de nos activités à cause du regain de tensions géopolitiques dans certains marchés internationaux", a relevé Ramon Laguarta, patron du groupe, cité dans un communiqué.

Il a mentionné de "forts contrôles des coûts" ayant contribué à la rentabilité de l'entreprise ainsi que des investissements pour améliorer sa compétitivité.

Pour le restant de l'année, M. Laguarta s'est engagé à continuer à investir dans le marketing et la publicité "pour stimuler la demande des consommateurs".

Mais étant données les performances depuis le début de l'année et les perspectives pour la fin de l'exercice, la direction a abaissé sa prévision de chiffre d'affaires à données comparables qui devrait très faiblement augmenter, alors qu'"environ 4%" étaient attendus auparavant (déjà abaissé au 2e trimestre).

Aucun changement en revanche concernant le reste des prévisions, en particulier du bénéfice net par action à données comparables - référence pour les marchés - qui devrait progresser "d'au moins 8%" selon l'entreprise car le groupe entend "se concentrer sur une gestion ferme des coûts" pour faire face à l'environnement difficile.

- Décélération -

Il devrait atteindre au moins 8,15 dollars en 2024, contre 7,62 dollars en 2023, selon PepsiCo.

Et le groupe prévoit toujours de restituer environ 8,2 milliards de dollars à ses actionnaires, dont 7,2 milliards de dividendes.

Sur le troisième trimestre, PepsiCo a dégagé un chiffre d'affaires de 23,32 milliards de dollars, contre 23,45 milliards un an plus tôt. A données comparables, il a progressé de 1,3%.

Le consensus des analystes de Factset attendait 23,86 milliards.

Le bénéfice net ressort à 2,93 milliards de dollars, en recul par rapport aux 3,09 milliards sur la même période de l'année précédente.

Rapporté par action et à données comparables, il s'établit à 2,31 dollars contre 2,25 dollars un an plus tôt et 2,29 dollars attendus par les analystes.

Dans le détail, le chiffre d'affaires a reculé dans toutes les branches et zones géographiques hormis l'Europe (+6,50%).

La direction s'attend à ce que les consommateurs restent "sélectifs et attentifs au rapport qualité-prix car les pressions inflationnistes continuent d'affecter les budgets et les tendances de dépenses".

Lors d'une conférence avec des analystes, M. Laguarta a signalé des "poches solides" à l'international, en particulier en Asie du Sud-Est et en Inde qui "progressent gentiment" tout comme en Europe de l'Est et au Brésil.

A l'inverse, il a évoqué une "décélération" de la croissance en Chine où les consommateurs sont "sous pression", également au Mexique du fait du récent scrutin présidentiel et en Europe de l'Ouest du fait d'une météo difficile notamment.

Au Proche-Orient, l'activité pâtit de la situation géopolitique et "cela ne devrait pas changer dans les prochains mois".

En ce qui concerne les produits, le dirigeant a relevé que les boissons progressaient "un petit peu plus rapidement" que les produits alimentaires au niveau mondial.

A l'ouverture de la Bourse de New York, l'action PepsiCo était stable (-0,01%).