PepsiCo progresse après que JP Morgan a relevé sa note à "surpondérer"

10 décembre - ** Les actions de la société de boissons et de snacks PepsiCo PEP.O ont augmenté de 1,4 % à 146,66 $ en pré-marché après que J.P. Morgan les ait relevées de "neutre" à "surpondérer"

** Le courtier a également augmenté le PT à 164 $ de 151 $, le PT médian moyen selon les données du LSEG est de 164 $

** JPM prévoit une augmentation de la marge d’exploitation d'environ 50 points de base en 2026, grâce à une productivité record et que les effets de change passent d'un facteur défavorable en 2025 à un facteur favorable en 2026

** JPM s'attend à ce que la croissance de PepsiCo en 2026 provienne de trois domaines: le lancement de nouveaux produits, la réduction du prix de certains emballages et la réduction des coûts pour travailler plus efficacement

** JPM note que les ventes de snacks commencent à s'améliorer, que les magasins accordent à PepsiCo plus d'espace en rayon et que les données récentes des scanners montrent que la réduction des prix ou l'offre d'une meilleure valeur incite les clients à acheter davantage

** L'action PEP a baissé de 4,9 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture