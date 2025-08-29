PepsiCo: partenariat renforcé avec Celsius Holding information fournie par Cercle Finance • 29/08/2025 à 14:08









(Zonebourse.com) - PepsiCo annonce un accord visant à renforcer son partenariat stratégique à long terme avec Celsius Holding, dont la marque Alani Nu rejoindra le système de distribution de PepsiCo, lui ouvrant l'accès à de nouveaux canaux et à une distribution plus large.



Par ailleurs, Celsius Holdings acquiert la marque Rockstar Energy aux États-Unis et au Canada auprès du groupe agroalimentaire, créant ainsi un portefeuille énergétique complet, tandis que PepsiCo continuera de détenir cette marque à l'international.



Enfin, PepsiCo va se renforcer au capital de Celsius Holding grâce à des actions privilégiées convertibles, portant sa participation à environ 11% sur une base convertie, et nommera un administrateur supplémentaire au conseil d'administration de Celsius.



Alignant stratégiquement les deux sociétés à long terme, cet accord 's'appuie sur les forces respectives de Celsius Holdings et de PepsiCo pour développer le portefeuille combiné de boissons énergisantes avec une stratégie commerciale plus unifiée'.





