PepsiCo:partenariat avec les centres éducatifs LULAC aux USA

(CercleFinance.com) - PepsiCo Foods North America (PFNA) annonce un investissement de 150 000 $ afin d'améliorer la formation à l'alphabétisation numérique à travers le pays grâce à son partenariat avec les centres nationaux de services éducatifs LULAC (LNESC).



L'idée est de fournir des ressources et des formations à près de 200 familles grâce au programme 'Pathways to Uplift and Empower through Novel Technology and Education Services' (PUENTES) de la LNESC.



Depuis 2022, PespiCo indique avoir donné plus de 500 000 $ à ce programme qui fournit 'une formation et un soutien éducatif essentiels aux familles en leur fournissant les compétences, les ressources et les outils nécessaires pour réussir dans un environnement numérique'.







