PepsiCo fait mieux que prévu au 2e trimestre

PepsiCo a annoncé jeudi un bénéfice supérieur au consensus au titre du deuxième trimestre, grâce notamment à une hausse des ventes en volumes de ses snacks en Asie Pacifique.

Son bénéfice opérationnel a bondi à plus de 4,02 milliards de dollars sur les trois mois clos fin juin, contre 1,79 milliard un an plus tôt, donnant un bénéfice par action (BPA) de base (core) de 2,20 dollars, alors que les analystes anticipaient en moyenne 2,19 dollars.

Le chiffre d'affaires net s'est accru de 6,4% à 24,18 milliards de dollars, dont une croissance organique de 2,4%, alors que le marché l'attendait à 23,96 milliards.

Le groupe, qui détient notamment les marques Lipton Ice Tea, Pepsi, 7up, Bénénuts, Quaker, Lay's, Doritos, Cheetos et Alvalle, précise que sa division alimentaire en Asie Pacifique a enregistré à elle seule une croissance interne de 9%, tout comme sa branche de boissons à l'international (hors Amérique du Nord et région EMEA).

L'action gagnait 0,5% en cotations avant-Bourse, après que le groupe de Purchase (New York) eut aussi réaffirmé sa prévision de bénéfice annuel.

PepsiCo anticipe toujours pour 2026 un BPA de base en hausse de 4% à 6% à taux de changes constants, pour une croissance organique du chiffre d'affaires confirmée entre 2% et 4%.