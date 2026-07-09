PepsiCo dépasse les prévisions de chiffre d'affaires grâce à ses boissons sans sucre, qui compensent en partie le ralentissement observé en Amérique du Nord

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de précisions aux paragraphes 1 à 2, 4, 6 à 7; mise à jour du titre; ajout d'un graphique) par Anuja Bharat Mistry et Alexander Marrow

PepsiCo PEP.O a dépassé jeudi les estimations de chiffre d’affaires pour le deuxième trimestre, la demande de sodas prébiotiques, de boissons sans sucre et d’en-cas riches en protéines ayant contribué à compenser la baissedes ventes alimentairesen Amérique du Nord, dans un contexte de pression croissante sur des consommateurs aux finances déjà mises à rude épreuve.

Les entreprises agroalimentaires sont confrontées à des prix du pétrole qui restent élevés en raison de la guerre en Iran, ce qui a fait grimper leurs coûts d’emballage et de logistique, tout en devant adapter leurs produits à une clientèle soucieuse de sa santé et à la recherche d’un meilleur rapport qualité-prix.

PepsiCo, dont l’action a reculé d’environ 1 % en pré-ouverture, s’attend àune inflation plus forte des coûts des intrants au second semestre, mais son directeur financier, Steve Schmitt, a déclaré que les demandes de remboursement des droits de douane payés l’année dernière et les gains de productivité devraient contribuer à amortir le choc. PepsiCo avait baissé les prix de marques telles que Lay’s et Doritos jusqu’à 15 % en Amérique du Nord afin de reconquérir les consommateurs soucieux de leur budget, qui se tournent de plus en plus vers des alternatives moins chères et des formats plus petits face aux craintes persistantes liées à l’inflation.

"Les résultats ont été modérés au cours du trimestre, la performance du secteur américain de l’alimentation et des boissons s’étant ralentie en raison du resserrement des budgets des consommateurs lié à la hausse des pressions inflationnistes", a déclaré le directeur général Ramon Laguarta dans un discours préparé.

PepsiCo modernise ses marques et lance des produits sans colorants ni arômes artificiels, tels que Gatorade Lower Sugar, ainsi que des produits riches en protéines, comme la poudre Propel et les Quaker Protein Rice Crisps, afin de répondre à une préférence croissante pour une alimentation saine.

Les ventes de produits alimentaires en Amérique du Nord ont reculé de 2 %, principalement en raison d’une baisse des prix nets effectifs, a indiqué Steve Schmitt.

La société a maintenu ses prévisions annuelles inchangées, tablant sur une croissance organique de son chiffre d’affaires pour l’exercice 2026 comprise entre 2 % et 4 % et sur une hausse du bénéfice par action ajusté à taux de change constant comprise entre 4 % et 6 %.

"Le défi de Pepsi n’est pas de créer des marques emblématiques, mais de les maintenir dans l’air du temps", a déclaré Suzy Davidkhanian, analyste chez eMarketer.

"Les consommateurs continuent de dépenser, mais ils choisissent de plus en plus délibérément où ils dépensent, et ils attendent des marques qu’ils connaissent déjà qu’elles évoluent avec eux en leur offrant davantage de choix", a-t-elle ajouté.

Le chiffre d’affaires trimestriel a progressé de 6,4 % par rapport à l’année précédente, pour atteindre 24,18 milliards de dollars, dépassant ainsi les estimations des analystes qui tablaient sur une hausse de 5,4 % à 23,95 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

PepsiCo a affiché un bénéfice par action « core » trimestriel de 2,20 dollars, contre 2,12 dollars il y a un an.