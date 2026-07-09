PepsiCo dépasse les prévisions de CA, reste vulnérable aux arbitrages budgétaires des consommateurs

PepsiCo PEP.O a dépassé jeudi les prévisions de Wall Street concernant son chiffre d'affaires du deuxième trimestre, le géant des boissons ayant bénéficié d'une demande soutenue pour les sodas sans sucre sur certains de ses principaux marchés.

Le groupe a également maintenu ses prévisions annuelles, mais a indiqué que le resserrement des budgets des consommateurs, dû à la montée des pressions inflationnistes, avait freiné la croissance en Amérique du Nord.

Le chiffre d'affaires organique de la division alimentaire du groupe en Amérique du Nord a reculé d'environ 2% au cours du trimestre considéré.

PepsiCo avait baissé les prix de marques telles que Lay's et Doritos en Amérique du Nord afin de reconquérir les consommateurs soucieux de leur budget, qui se tournaient vers des alternatives moins chères et des formats plus petits face aux craintes persistantes liées à l'inflation.

"Les résultats ont été modérés au cours du trimestre, la performance du secteur des aliments et des boissons aux États-Unis s'étant ralentie en raison du resserrement des budgets des consommateurs lié à la hausse des pressions inflationnistes" a déclaré le PDG Ramon Laguarta dans un communiqué préparé.

Le chiffre d’affaires trimestriel de PepsiCo a progressé de 6,4% par rapport à l’année précédente, pour atteindre 24,18 milliards de dollars (21,17 milliards d'euros), alors que les analystes tablaient sur une hausse de 5,4% à 23,95 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le groupe a également affiché un bénéfice par action "core" trimestriel de 2,20 dollars, contre 2,12 dollars il y a un an.

PepsiCo prévoit pour l’exercice 2026 une croissance organique de son chiffre d’affaires comprise entre 2% et 4%.

L'entreprise prévoit également une hausse de son bénéfice par action "core" à taux de change constant comprise entre 4% et 6% pour l'exercice 2026.

L'action PepsiCo progressait d'environ 1% lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

(Rédigé par Anuja Bharat Mistry à Ba,galore et Alexander Marrow à Londres; Version française Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)