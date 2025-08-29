 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 743,40
-0,25%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

PepsiCo augmente sa participation dans le fabricant de boissons énergétiques Celsius dans le cadre d'un accord de 585 millions de dollars
information fournie par Reuters 29/08/2025 à 13:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Changements dans l'approvisionnement)

PepsiCo PEP.O a augmenté sa participation dans le fabricant de boissons énergétiques Celsius Holdings CELH.O par le biais d'un accord de 585 millions de dollars, ont annoncé les deux entreprises vendredi.

PepsiCo avait payé 550 millions de dollars en 2022 pour une participation de 8,5 % dans Celsius.

Valeurs associées

CELSIUS HLDGS
59,6900 USD NASDAQ -0,12%
PEPSICO
146,9800 USD NASDAQ -0,45%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / ANDREAS SOLARO )
    Italie: l'inflation baisse légèrement en août à +1,6% sur un an
    information fournie par Boursorama avec AFP 29.08.2025 13:38 

    L'inflation en Italie a légèrement baissé sur un an en août, à +1,6%, en raison notamment de la dynamique des prix de l'énergie, a indiqué vendredi l'Institut national des statistiques (Istat) dans sa première estimation. L'inflation dans la péninsule s'élevait ... Lire la suite

  • Un char israélien roule dans la bande de Gaza près de sa frontière sud avec Israël, le 29 août 202 ( AFP / Jack GUEZ )
    L'armée israélienne déclare Gaza-ville "zone de combat dangereuse"
    information fournie par AFP 29.08.2025 13:27 

    L'armée israélienne a déclaré vendredi que Gaza-ville était désormais une "zone de combat dangereuse", sans pour autant appeler la population à évacuer immédiatement, alors qu'Israël menace d'y lancer une offensive militaire d'envergure contre le Hamas. "A partir ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 29.08.2025 13:21 

    (Actualisé avec futurs sur indices ; Caterpillar, PepsiCo) Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,33% pour le Dow Jones .DJI , de 0,32% pour le Standard &

  • Affrontements entre policiers et manifestants le 29 août 2025 à Jakarta, en Indonésie ( AFP / YASUYOSHI CHIBA )
    Indonésie: violents affrontements entre police et manifestants après la mort d'un chauffeur de taxi
    information fournie par AFP 29.08.2025 13:09 

    De violents affrontements ont éclaté vendredi après-midi en Indonésie entre manifestants et policiers qui ont tiré des gaz lacrymogènes pour repousser des centaines de manifestants à Jakarta, après la mort d'un chauffeur de taxi-moto, écrasé par un véhicule des ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank