PepsiCo augmente sa participation dans le fabricant de boissons énergétiques Celsius dans le cadre d'un accord de 585 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Changements dans l'approvisionnement)

PepsiCo PEP.O a augmenté sa participation dans le fabricant de boissons énergétiques Celsius Holdings CELH.O par le biais d'un accord de 585 millions de dollars, ont annoncé les deux entreprises vendredi.

PepsiCo avait payé 550 millions de dollars en 2022 pour une participation de 8,5 % dans Celsius.