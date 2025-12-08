PepsiCo annonce une révision de sa chaîne d'approvisionnement en Amérique du Nord suite à des discussions avec Elliott Management

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

PepsiCo PEP.O a annoncé lundi une révision de sa chaîne d'approvisionnement en Amérique du Nord, et a déclaré qu'il réduirait agressivement les coûts pour stimuler la croissance après des semaines de discussions avec l'investisseur activiste Elliott Investment Management.