PepsiCo: acquisition de la marque tex-mex Siete

(CercleFinance.com) - PepsiCo a annoncé mardi avoir trouvé un accord définitif en vue de faire l'acquisition de Siete, un fabricant de snacks tex-mex, pour un montant de quelque 1,2 milliard de dollars.



Le groupe agroalimentaire américain explique que l'opération va lui permettre de compléter son offre en ajoutant une ligne de produits à la foisd plus saine et d'origine multiculturelle.



Créé en 2014 par la famille Garza, Siete produit et commercialise une gamme de tortillas, de sauces, d'assaisonnements et de biscuits salés disponibles chez les commerçant de proximités, les magasins d'entrepôts et les magasins bio.



PepsiCo, qui met en avant l'authenticité de ses produits, précise qu'il prévoit de finaliser l'acquisition dans le courant du premier semestre de l'année prochaine.





