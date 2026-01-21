PepsiCo achètera du biométhane à Engie pour ses activités britanniques
information fournie par Zonebourse 21/01/2026 à 15:49
Dans ce cadre, le groupe énergétique construira une nouvelle unité de méthanisation par digestion anaérobie qui fournira chaque année 60 GWh de biométhane à PepsiCo UK, soit l'équivalent de la consommation de gaz d'environ 5000 foyers.
Ce contrat, qui démarrera en 2027, une fois l'installation mise en service, aidera PepsiCo UK à renforcer sa trajectoire de décarbonation : le gaz renouvelable produit devrait permettre de réduire ses émissions de CO2 de plus de 10 900 tonnes par an.
"Dans le cadre de nos ambitions PepsiCo Positive, la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre demeure une priorité essentielle pour nos opérations au Royaume Uni", explique Sian Hamson, sustainability senior manager chez PepsiCo UK.
Valeurs associées
|145,7600 USD
|NASDAQ
|-1,29%
