PepGen et Dyne en hausse après l'accord de 12 milliards de dollars conclu par Novartis pour racheter son concurrent Avidity
information fournie par Reuters 27/10/2025 à 16:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 octobre - ** Les actions du développeur de médicaments PepGen PEPG.O ont augmenté de 21 % à 5,53 $, tandis que Dyne Therapeutics DYN.O a augmenté de 37,5 % à 23,54 $ ** Le concurrent Avidity Biosciences RNA.O a accepté dimanche d'être rachetée par le fabricant suisse de médicaments Novartis NOVN.S pour environ 12 milliards de dollars en numéraire afin de renforcer son portefeuille de traitements pour les maladies musculaires rares

** Pepgen et Dyne développent également des médicaments pour traiter des maladies musculaires rares telles que la dystrophie myotonique de type 1

** "Nous prévoyons que DYN se négociera matériellement plus haut demain étant donné une plateforme similaire, pas matériellement derrière RNA et une capitalisation de 2,4 milliards de dollars" - RBC Capital Markets

** En tenant compte des mouvements de la séance, DYN a progressé de 1,8 % et PEPG de 47,8 % depuis le début de l'année

