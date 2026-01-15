Penumbra saute sur le rachat de Boston Scientific pour 14,5 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

15 janvier - ** Les actions du fabricant d'équipement médical Penumbra PEN.N augmentent de 12,1% à 351,32 $

** Boston Scientific déclare qu'elle achètera Penumbra dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 14,5 milliards de dollars

** La transaction valorise chaque action Penumbra à 374 dollars, soit une prime de 19,3% par rapport à la dernière clôture de l'action

** Boston Scientific BSX.N chute de 4,2 % à 89,7 $

** « Nous pensons qu'il y aura deux écoles de pensée du point de vue de Boston Scientific, les investisseurs de Penumbra étant probablement très satisfaits du prix d'achat (par action) », déclarent les analystes de J.P. Morgan

** L'opération devrait être finalisée dans le courant de l'année

** « D'un point de vue stratégique, il est tout à fait logique que BSX s'engage pleinement sur le marché de la thrombectomie, qui est l'une des dernières frontières de la technologie médicale qui est très peu pénétré et qui présente un potentiel de croissance important », déclare Christian Moore, analyste chez Bernstein

** Les actions de BSX ont augmenté de 6,75 %, celles de PEN ont augmenté de 29,6 % en 2025