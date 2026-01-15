Penumbra profite de l'opération de rachat de Boston Scientific pour 14,5 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Mises à jour)
15 janvier - ** Les actions du fabricant d'équipement médical Penumbra PEN.N augmentent de 13,6 % à 356 $ avant la mise sur le marché
** Boston Scientific a annoncé qu'elle achèterait Penumbra dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 14,5 milliards de dollars
** La transaction valorise chaque action Penumbra à 374 $, soit une prime de 19,3 % par rapport à la dernière clôture de l'action
** Boston Scientific BSX.N chute de 4,10 % à 89,90 $ en pré-commercialisation
** L'opération devrait être finalisée dans le courant de l'année
**Les actions BSX ont augmenté de 6,75 %, PEN a augmenté de 29,6 % en 2025
