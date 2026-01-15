 Aller au contenu principal
Penumbra profite de l'opération de rachat de Boston Scientific pour 14,5 milliards de dollars
information fournie par Reuters 15/01/2026 à 14:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

15 janvier - ** Les actions du fabricant d'équipement médical Penumbra PEN.N augmentent de 13,6 % à 356 $ avant la mise sur le marché

** Boston Scientific a annoncé qu'elle achèterait Penumbra dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 14,5 milliards de dollars

** La transaction valorise chaque action Penumbra à 374 $, soit une prime de 19,3 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Boston Scientific BSX.N chute de 4,10 % à 89,90 $ en pré-commercialisation

** L'opération devrait être finalisée dans le courant de l'année

**Les actions BSX ont augmenté de 6,75 %, PEN a augmenté de 29,6 % en 2025

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

BOSTON SCIENTIFI
93,740 USD NYSE 0,00%
PENUMBRA
313,300 USD NYSE 0,00%
