Pentair recule alors que la réduction des stocks d'équipements pour piscines pèse sur ses ventes ; l'entreprise va racheter Taco Group pour 1,4 milliard de dollars

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L'entreprise spécialisée dans les technologies de l'eau Pentair PNR.N a annoncé mardi une baisse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, pénalisée par la faiblesse de la demande immobilière qui a entraîné un déstockage dans le secteur des piscines aux États-Unis, ce qui a fait chuter son cours de près de 5 % avant l'ouverture de la Bourse.

La société a également annoncé son intention d'acquérir Taco Group Holdings, spécialiste des solutions hydroniques et de traitement de l'eau, pour 1,40 milliard de dollars.

* Le directeur général, John L. Stauch, a déclaré que les résultats du trimestre étaient inférieurs aux attentes, principalement en raison d'une correction des stocks plus importante que prévu dans le secteur des piscines.

* Le segment des piscines, l’un des trois secteurs d’activité de Pentair et le plus rentable, commercialise des pompes, des filtres, des chauffages, des systèmes d’automatisation et d’autres équipements destinés aux piscines résidentielles et commerciales.

* Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre a reculé de 17 % pour s’établir à 933 millions de dollars, plombé par une réduction des stocks d’environ 170 millions de dollars dans le secteur des piscines.

* La société Pentair, dont le siège est à Londres, a annoncé un bénéfice ajusté de 1,14 dollar par action pour le deuxième trimestre, inférieur aux prévisions des analystes qui tablaient sur 1,20 dollar, selon les données compilées par LSEG.

* Pentair a réaffirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice, tablant sur un bénéfice ajusté compris entre 4,60 et 4,80 dollars par action et sur une baisse du chiffre d'affaires de 4 % à 7 %.

* Une fois la transaction finalisée, Taco devrait intégrer le segment « Water Solutions » de Pentair et continuer à commercialiser ses produits sous la marque Taco.

* La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre de cette année.