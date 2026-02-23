PENN nomme trois nouveaux administrateurs au conseil d'administration

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Merck a annoncé lundi qu'il allait scinder son activité santé humaine en deux unités, créant une division dédiée à l'oncologie et centrée autour de son médicament phare Keytruda, et une division pour les médicaments non oncologiques. Cette restructuration souligne ...
par Andrea Shalal La reconstruction de l'économie ukrainienne devrait coûter environ 588 milliards de dollars (environ 497 milliards d'euros) au cours de la prochaine décennie, ont déclaré lundi la Banque mondiale, les Nations unies, la Commission européenne et ...
Les publications de résultats provoquent des secousses boursières de plus en plus marquées, avec des variations parfois extrêmes en une seule séance pour Dassault Systèmes, Publicis et LVMH, quand Kering, Safran, Vinci ou encore Orange s'envolent de 7 à 10 %. Une ...
Marie Cheval, PDG de Carmila, était l'invitée de l'émission Ecorama du 23 février 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés figurent la dynamique des loyers, la montée en puissance du retail media, la stratégie d'acquisitions, ...
