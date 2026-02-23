PENN conclut un accord avec l'investisseur activiste HG Vora et nomme trois nouveaux administrateurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécrit tout au long)

PENN Entertainment PENN.O a déclaré lundi avoir signé un accord de coopération avec l'investisseur activiste HG Vora Capital Management et nommé trois nouveaux administrateurs indépendants au sein de son conseil d'administration, mettant ainsi fin à une course aux procurations qui durait depuis des mois.

L'opérateur de casino a déclaré avoir ajouté Heather Ace, Jeffrey Fox et Fabio Schiavolin à son conseil d'administration dans le cadre de l'accord.

HG Vora était engagé depuis des mois dans une course aux procurations avec l'exploitant du casino, après avoir pris une participation et fait part de son intention de nommer des administrateurs au conseil d'administration de PENN.