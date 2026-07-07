Penguin Solutions en hausse après la révision à la hausse de ses prévisions annuelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 juillet - ** L'action de la société de centres de données Penguin Solutions PENG.O a progressé de 7,7% pour atteindre 67,52 dollars après la clôture

** Penguin table désormais sur une croissance de son chiffre d'affaires de 22%, à ± 2% près, pour l'exercice 2026, contre une prévision antérieure de 12%, à ± 5% près

** La société table désormais sur un BPA ajusté annuel de 2,60 dollars, à 5 cents près, contre une projection précédente de 2,15 dollars, à 15 cents près

** PENG annonce un chiffre d’affaires de 478,7 millions de dollars au troisième trimestre, contre des estimations des analystes de 405,5 millions de dollars – données compilées par LSEG

** “Nous constatons une très forte demande des clients, portée par l’IA, pour des solutions de mémoire et d’infrastructure d’IA”, a déclaré le directeur général Kash Shaikh

** À la clôture de mardi, le cours de l’action PENG avait plus que triplé depuis le début de l’année