Penguin Solutions en hausse après l'annonce par SK Hynix de sa participation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 novembre - ** Le titre de Penguin Solutions ( PENG.O ), fournisseur d'infrastructures de centres de données pour l'IA, bondit de 14,3% à 54,33 dollars

** Le titre s'apprête à enregistrer sa plus forte hausse journalière depuis le 30 juillet

** Le fabricant sud-coréen de puces SK Hynix

000660.KS SKHY.O déclare détenir une participation de 377 millions de dollars, soit 9,1% du capital de PENG, au 29 octobre – selon un document déposé auprès de la SEC

** Avec une participation de 9,1%, SK Hynix deviendrait le deuxième actionnaire de PENG, derrière BlackRock Institutional Trust qui détient 11,6% du capital au 30 juin – données LSEG

** PENG compte 60,24 millions d’actions en circulation et affiche une capitalisation boursière de 2,86 milliards de dollars à la dernière clôture – LSEG

** 8 analystes sur 9 attribuent à l'action la recommandation “acheter” ou supérieure, et 1 la recommandation “vendre”; leur objectif de cours médian est de 85 dollars – données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, le titre avait plus que doublé depuis le début de l'année