 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Penguin Solutions en hausse après l'annonce par SK Hynix de sa participation
information fournie par Reuters 03/11/2026 à 18:16

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 novembre - ** Le titre de Penguin Solutions ( PENG.O ), fournisseur d'infrastructures de centres de données pour l'IA, bondit de 14,3% à 54,33 dollars

** Le titre s'apprête à enregistrer sa plus forte hausse journalière depuis le 30 juillet

** Le fabricant sud-coréen de puces SK Hynix

000660.KS SKHY.O déclare détenir une participation de 377 millions de dollars, soit 9,1% du capital de PENG, au 29 octobre – selon un document déposé auprès de la SEC

** Avec une participation de 9,1%, SK Hynix deviendrait le deuxième actionnaire de PENG, derrière BlackRock Institutional Trust qui détient 11,6% du capital au 30 juin – données LSEG

** PENG compte 60,24 millions d’actions en circulation et affiche une capitalisation boursière de 2,86 milliards de dollars à la dernière clôture – LSEG

** 8 analystes sur 9 attribuent à l'action la recommandation “acheter” ou supérieure, et 1 la recommandation “vendre”; leur objectif de cours médian est de 85 dollars – données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, le titre avait plus que doublé depuis le début de l'année

Valeurs associées

PENGUIN SLTN
54,7450 USD NASDAQ +15,25%
SK HYNIX
152,0600 USD NASDAQ +2,94%
SMART GLB
20,4100 USD NASDAQ -2,11%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
16,59 +22,25%
CAC 40
8 020,31 -0,34%
Pétrole Brent
103,4 -0,88%
ALSTOM
11,125 -4,79%
GENFIT
11,08 +6,54%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank