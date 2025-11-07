 Aller au contenu principal
Pemex signale une fuite de gazoduc près du centre de traitement de gaz d'Atasta
information fournie par Reuters 07/11/2025 à 12:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La compagnie pétrolière nationale mexicaine Pemex a signalé jeudi une "perte de confinement" sur un gazoduc de 36 pouces (91,44 cm) près de son centre de traitement du gaz d'Atasta.

Pemex a indiqué dans un message sur Facebook qu'elle était en train de réagir à la fuite et qu'aucun blessé, dommage environnemental ou préjudice pour la communauté n'avait été signalé pour l'instant.

Atasta est situé dans l'État mexicain de Campeche.

Pemex n'était pas immédiatement disponible pour des commentaires en dehors des heures de bureau.

La société a mis en œuvre son plan d'urgence, en fermant les puits de l'actif Cantarell et les équipements de compression à Atasta pour stopper la fuite, due à une faible pression dans le gaz de pompage pneumatique, a indiqué la société dans son message.

Pemex a également indiqué qu'elle avait activé son groupe régional de gestion et d'intervention d'urgence conformément aux protocoles d'urgence.

