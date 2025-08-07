Peloton supprime des emplois, prévoit de fortes recettes pour 2026 ; les actions augmentent

(Mise à jour des actions au paragraphe 1) par Aishwarya Jain

Peloton Interactive PTON.O a prévu un chiffre d'affaires pour 2026 supérieur aux estimations et a déclaré qu'il réduirait de 6 % ses effectifs mondiaux afin de réaliser des économies dans le cadre d'un effort de redressement en cours, ce qui a entraîné une hausse de 4 % des actions du fabricant de vélos d'exercice.

L'entreprise a également affiché un bénéfice surprise pour le quatrième trimestre. Les licenciements, ainsi que les plans de réduction des coûts indirects et de relocalisation de certains bureaux, devraient permettre d'économiser 100 millions de dollars supplémentaires d'ici la fin de la prochaine année fiscale, a déclaré Peloton jeudi.

Le directeur général Peter Stern, qui a rejoint la société en janvier après avoir travaillé pour Ford Motor F.N , a lancé l'effort de redressement pour faire face à un effondrement des ventes de vélos stationnaires et de tapis de course haut de gamme de Peloton après un boom pendant les fermetures de COVID, lorsque les gens cherchaient à faire de l'exercice à la maison.

Signe que la réduction des coûts porte ses fruits, les dépenses d'exploitation ont chuté de 20 % au quatrième trimestre, tandis que les frais généraux et administratifs ont baissé de 33 % par rapport à l'année dernière.

La marge brute de ses produits de fitness connectés, tels que les appareils d'exercice à domicile dotés d'une technologie, a augmenté de 900 points de base pour atteindre 17,3 % par rapport à l'année précédente. La marge brute du segment a augmenté de 96 % pour atteindre 34,4 millions de dollars.

Peloton a enregistré un bénéfice trimestriel de 5 cents par action, alors que Wall Street prévoyait une perte de 6 cents par action.

La société prévoit un chiffre d'affaires pour 2026 compris entre 2,4 et 2,5 milliards de dollars, ce qui est supérieur aux estimations des analystes (2,41 milliards de dollars), selon les données compilées par LSEG.

La société de fitness s'attend à ce que les tarifs douaniers réduisent ses prévisions de flux de trésorerie disponible pour 2026 de 65 millions de dollars, et a déclaré qu'elle ajusterait ses prix pour compenser l'impact des coûts supplémentaires.

Le chiffre d'affaires total pour le trimestre clos en juin était de 606,9 millions de dollars. Les analystes s'attendaient en moyenne à un chiffre d'affaires de 579,80 millions de dollars pour le quatrième trimestre.