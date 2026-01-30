 Aller au contenu principal
Obésité: accord d'AstraZeneca avec le chinois CSPC pour trouver de nouveaux traitements
information fournie par Boursorama avec AFP 30/01/2026 à 12:18

( AFP / PAUL ELLIS )

Le géant pharmaceutique britannique AstraZeneca a annoncé vendredi la signature d'un accord à plusieurs milliards de dollars avec le chinois CSPC Pharmaceuticals pour développer des traitements de nouvelle génération contre l'obésité et le diabète, en marge d'une visite du Premier ministre britannique Keir Starmer en Chine.

Cet accord intervient au lendemain de l'annonce par le laboratoire britannique qu'il investirait 15 milliards de dollars en Chine d'ici 2030 pour y doper "la fabrication de médicaments ainsi que la recherche et le développement" mais il s'agit d'une initiative distincte, a précisé à l'AFP un porte-parole.

Il prévoit l'accès d'AstraZeneca à huit programmes de recherche "contre un paiement initial de 1,2 milliard de dollars", auxquels pourraient s'ajouter jusqu'à 3,5 milliards de dollars en fonction des résultats des médicaments développés, précise le britannique dans un communiqué.

Dans un deuxième temps, le laboratoire chinois pourrait même recevoir jusqu'à 13,8 milliards de dollars liés aux ventes des molécules, a précisé l'entreprise chinoise dans un communiqué séparé - mais seulement dans l'hypothèse où elles seraient mises sur le marché.

Face aux pertes de poids importantes qu'ils permettent d'obtenir, les traitement contre l'obésité ont connu ces dernières années un engouement très important, notamment aux Etats-Unis.

Ils suscitent par ailleurs de nombreux espoirs dans le domaine médical, les chercheurs explorant de nombreuses autres pistes sur de possibles actions de ces traitements contre diverses maladies, notamment rénales, ou encore les addictions.

"Beaucoup considèrent les médicaments de perte de poids comme la plus grande opportunité du secteur de la santé depuis des décennies", selon Dan Coatsworth, analyste chez AJ Bell. Après les laboratoires Eli Lilly et Novo Nordisk, à la pointe dans le domaine, "il n'est guère surprenant de voir plusieurs autres acteurs arriver dans leur sillage".

En vertu de l'accord annoncé vendredi, AstraZeneca obtiendra notamment les droits mondiaux exclusifs, hors Chine, sur le portefeuille de CSPC destiné à la prise en charge du poids. La transaction devrait être finalisée au deuxième trimestre 2026.

"L'obésité et les comorbidités associées constituent un défi majeur pour la santé, mais aussi une opportunité. Nous espérons que cette collaboration gagnant-gagnant permettra de proposer la prochaine génération de traitements", a commenté Cai Dongchen, le président de CSPC, cité dans le communiqué d'AstraZeneca.

AstraZeneca avait déjà annoncé en juin un partenariat de recherche assistée par intelligence artificielle (IA) avec CSPC, pour un montant qui pourra dépasser les 5 milliards de dollars.

