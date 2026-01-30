Peloton réduit ses effectifs de 11 % dans le cadre d'une campagne de réduction des coûts, selon un porte-parole

Peloton Interactive PTON.O a supprimé 11% de ses employés afin de réduire ses coûts dans le cadre de ses efforts de redressement, a déclaré vendredi un porte-parole de la société. La généralisation des licenciements constituerait une autre mesure importante prise par le directeur général Peter Stern, qui a pris les rênes du fabricant de produits de fitness l'année dernière et a remanié sa gamme de produits et augmenté les prix du matériel et des abonnements afin de consolider les finances de l'entreprise.

La société employait plus de 2 600 personnes au 30 juin, selon son rapport annuel pour l'année fiscale 2025.

"Les mesures prises aujourd'hui font évoluer notre empreinte opérationnelle et créent des gains d'efficacité qui nous permettent de continuer à investir dans des domaines qui soutiennent notre retour à la croissance", a déclaré le porte-parole.

Vendredi, M. Stern a informé son personnel de cette décision, qui touche principalement les ingénieurs travaillant sur la technologie et les efforts liés à l'entreprise, selon Bloomberg News, qui a rapporté la nouvelle plus tôt dans la journée.

La société devrait présenter ses résultats trimestriels la semaine prochaine.

Les actions de Peloton sont en baisse de plus de 9 % depuis le début du mois, après avoir chuté de près de 30 % l'année dernière.