 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Peloton réduit ses effectifs de 11 % dans le cadre d'une campagne de réduction des coûts, selon un porte-parole
information fournie par Reuters 30/01/2026 à 23:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Modification de la source d'approvisionnement, ajout d'une déclaration du porte-parole au paragraphe 4)

Peloton Interactive PTON.O a supprimé 11% de ses employés afin de réduire ses coûts dans le cadre de ses efforts de redressement, a déclaré vendredi un porte-parole de la société. La généralisation des licenciements constituerait une autre mesure importante prise par le directeur général Peter Stern, qui a pris les rênes du fabricant de produits de fitness l'année dernière et a remanié sa gamme de produits et augmenté les prix du matériel et des abonnements afin de consolider les finances de l'entreprise.

La société employait plus de 2 600 personnes au 30 juin, selon son rapport annuel pour l'année fiscale 2025.

"Les mesures prises aujourd'hui font évoluer notre empreinte opérationnelle et créent des gains d'efficacité qui nous permettent de continuer à investir dans des domaines qui soutiennent notre retour à la croissance", a déclaré le porte-parole.

Vendredi, M. Stern a informé son personnel de cette décision, qui touche principalement les ingénieurs travaillant sur la technologie et les efforts liés à l'entreprise, selon Bloomberg News, qui a rapporté la nouvelle plus tôt dans la journée.

La société devrait présenter ses résultats trimestriels la semaine prochaine.

Les actions de Peloton sont en baisse de plus de 9 % depuis le début du mois, après avoir chuté de près de 30 % l'année dernière.

Valeurs associées

PELOTON INTERACTIVE RG-A
5,5900 USD NASDAQ -2,44%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank