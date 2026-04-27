Peloton en hausse après son partenariat avec Spotify pour du contenu de fitness

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 avril - ** L'action Peloton Interactive PTON.O bondit de 3,6 % à 5,37 $ ** Spotify Technology SPOT.N s'associe à Peloton pour intégrer le catalogue de Peloton, qui comprend plus de 1 400 cours de fitness à la demande sans publicité et des playlists sélectionnées, à l'intention des abonnés premium de la plateforme de streaming sur certains marchés ** Spotify indique que la demande continue de croître, les contenus de fitness et d'entraînement figurant parmi les principales utilisations de sa fonctionnalité “Prompted Playlist” récemment lancée

** L'action SPOT recule de 1,7 % à 509,43 $

** À la clôture d'hier, PTON affichait une baisse d'environ 16 % en 2026