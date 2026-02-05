Peloton annonce un chiffre d'affaires en baisse au troisième trimestre en raison d'une demande faible, les actions s'effondrent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Peloton Interactive a prévu un chiffre d'affaires pour le troisième trimestre inférieur aux estimations de Wall Street jeudi, soulignant la faiblesse de la demande pour ses équipements de fitness, et ses actions ont plongé d'environ 25 % pour atteindre leur niveau le plus bas depuis environ un an et demi.

Le fabricant new-yorkais de vélos d'appartement et de tapis roulants a prévu un chiffre d'affaires pour le troisième trimestre compris entre 605 et 625 millions de dollars, en dessous de l'estimation moyenne des analystes de 638,4 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Peloton a dû faire face à des ventes d'équipements plus faibles alors même qu'elle poursuit ses mesures de réduction des coûts.

En janvier, la société a déclaré qu'elle a réduit ses effectifs de 11 % dans le cadre d'un redressement plus large sous la direction du directeur général Peter Stern, qui a réorganisé la gamme de produits et augmenté les prix des équipements et des abonnements depuis son arrivée à la tête de l'entreprise.

La demande de biens de consommation discrétionnaire a été mise sous pression par la persistance de prix élevés qui pèsent sur les consommateurs américains; en janvier, la confiance des consommateurs est tombée à son niveau le plus bas depuis plus de 11 ans et demi, selon les données disponibles.

Le fabricant d'appareils d'exercice à domicile a annoncé une perte plus importante que prévu de 9 cents par action au deuxième trimestre, alors que les analystes s'attendaient à une perte de 6 cents.

Le chiffre d'affaires du trimestre clos le 31 décembre s'est élevé à 656,5 millions de dollars, alors que les analystes tablaient sur 674,3 millions de dollars.

Les actions de la société, qui ont chuté de 29,2 % en 2025, ont baissé de 25,8 % jusqu'à présent en 2026, y compris les pertes en séance.