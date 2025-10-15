Pelage Pharma lève 120 millions de dollars pour faire avancer le développement d'un traitement contre la chute des cheveux

Pelage Pharmaceuticals a annoncé mercredi qu'elle avait bouclé un tour de table de 120 millions de dollars pour faire avancer le développement de son nouveau traitement contre la perte de cheveux.

La série B de financement a été codirigée par ARCH Venture Partners et Google Ventures, avec la participation d'investisseurs existants tels que Main Street Advisors, Visionary Ventures et YK Bioventures.

Pelage n'a pas souhaité communiquer son évaluation.

Le financement permettra à l'entreprise d'entamer plusieurs essais de phase avancée et d'augmenter ses effectifs afin de mener des études à plus grande échelle, a déclaré Christina Weng, directrice médicale de l'entreprise.

La société prévoit de commencer l'année prochaine des essais de phase avancée pour tester son principal programme expérimental, le PP405, qui est une thérapie topique non invasive conçue pour réactiver les cellules souches dormantes du follicule pileux et relancer la croissance des cheveux chez les hommes et les femmes.

"La science est un facteur de différenciation important en ce qui concerne le mécanisme du PP405. Il s'agit d'une approche de médecine régénérative qui cible les cellules souches du follicule pileux et s'attaque réellement à la cause première de la chute des cheveux, plutôt qu'aux traitements actuellement disponibles qui ciblent des facteurs secondaires tels que les hormones", a déclaré Christina Weng.

Il existe actuellement deux médicaments approuvés par la FDA pour traiter l'alopécie androgénétique ou la chute des cheveux: le minoxidil et le finastéride. Seul le minoxidil est autorisé pour les femmes.

Lors d'un essai de phase intermédiaire, auquel ont participé 78 hommes et femmes atteints d'alopécie androgénétique, le PP405 a atteint l'objectif principal, à savoir être sûr et bien toléré.

L'essai a également montré que 31 % des hommes présentant un degré élevé de perte de cheveux et traités avec le PP405 ont vu leur densité capillaire augmenter de plus de 20 %, alors qu'aucun changement n'a été observé dans le groupe placebo, quatre semaines après la fin du traitement.

Le traitement a suscité beaucoup d'enthousiasme sur les médias sociaux, car il pourrait potentiellement devenir le premier nouveau traitement contre la perte de cheveux depuis des décennies.

Pelage est en pourparlers avec des entreprises sur les plans de vente et de commercialisation du traitement s'il est approuvé, a déclaré le directeur général Daniel Gil.